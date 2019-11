Nadal furioso col giornalista italiano | “Davvero mi stai chiedendo questo? Basta | sono

ATP Finals – Nadal furioso - la domanda sulla moglie non piace al maiorchino : “sei serio o è uno scherzo?” [VIDEO] : Nadal non nasconde il suo disappunto in conferenza stampa dopo la sfida contro Zverev: la domanda sulla moglie fa infuriare il maiorchino Esordio amaro per Rafa Nadal alle ATP Finals: il tennista maiorchino ha ceduto a Zverev nel primo match del prestigioso torneo dove si sfidano i migliori tennisti della stagione. Al termine del match Nadal ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, ma una in particolar modo lo ha ...