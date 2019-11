Motorsport - Juffali | prima donna saudita a correre in patria

Fonte : quattroruote

(Di martedì 12 novembre 2019) Reemasarà launa gara in: sarà al volante della Jaguar I-Pace per leTrophy, categoria che corre a contorno della Formula E, il prossimo 22 e 23 novembre.Un sogno che si realizza. Reema, 27 anni, è lerede di una delle famiglie più ricche dellArabia. Non appena caduto il divieto di guida per le donne del suo paese, ha preso al volo loccasione di prendere la patente e lì ha scoperto la sua grande passione per la guida sportiva. Ha così voluto fare lesperienza diin Formula 4 nel team Double R Racing e adesso si appresta a debuttare nelleTrophy Jaguar I-PACE come ospite deccezione. "Sono davvero felice diin Jaguar I-Pace eTrophy VIP. Non vedo l'ora di essere in pista e gareggiare in casa per lavolta. Mi piace questa serie, che ha dato pari opportunità a uomini e donne di competere su queste splendide ...

