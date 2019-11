MotoGP | GP Valencia 2019 | i precedenti di Valentino Rossi Il successo manca da ben 15

MotoGP - GP Valencia 2019 : Marc Marquez preoccupato dalla crescita della Yamaha. Ma di un maggiore equilibrio beneficerebbe l’intero sistema : “A.A.A. cercasi alternativa a Marc Marquez disperatamente“. Può far ridere e non si vuol di certo fare annunci di questo genere. Tuttavia, nel prossimo weekend (15-17 novembre), il Mondiale 2019 di MotoGP chiuderà i battenti e alla voce dominatore è Marchiato a fuoco il nome dell’asso nativo di Cervera. Otto titoli mondiali, 395 punti in classifica generale, 11 vittorie e 17 podi (15 consecutivi) nei 18 round disputati sono uno ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : Marc Marquez preoccupato dalla crescita della Yamaha. Ma di un maggiore equilibrio beneficerebbe l’intero sistema : “A.A.A. cercasi alternativa a Marc Marquez disperatamente“. Può far ridere e non si vuol di certo fare annunci di questo genere. Tuttavia, nel prossimo weekend (15-17 novembre), il Mondiale 2019 di MotoGP chiuderà i battenti e alla voce dominatore è Marchiato a fuoco il nome dell’asso nativo di Cervera. Otto titoli mondiali, 395 punti in classifica generale, 11 vittorie e 17 podi (15 consecutivi) nei 18 round disputati sono uno ...

MotoGP in tv - GP Comunitat Valenciana 2019 : come vederlo su Sky e TV8. Orari - guida e palinsesto : Cala il sipario sul Motomondiale 2019. come consuetudine sarà il Gran Premio della Comunità Valenciana a chiudere la stagione. Sul circuito intitolato a Ricardo Tormo tutto è pronto per l’ultimo fine settimana dell’anno, con i piloti che si contenderanno il successo di tappa, dato che i tre campionati sono ampiamente conclusi. I fratelli Marquez e Lorenzo Dalla Porta hanno già vinto il titolo, per cui tutti si concentreranno solo ...

MotoGP – Domenica l’ultimo round della stagione 2019 : ORARI e DIRETTE TV del Gp di Valencia : A Valencia l’ultimo atto della stagione 2019 di MotoGp: ORARI e DIRETTE tv del weekend di gara del Gp di Valencia La stagione 2019 di MotoGp sta per concludersi: è iniziata infatti l’ultima settimana di gara, che si disputerà a Valencia. Si comincia giovedì, con le tradizionali conferenze stampa, mentre i motori saranno accesi venerdì per le prime libere della gara spagnola. Marquez cercherà di chiudere in bellezza, per ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : Valentino Rossi è l’ago della bilancia del mercato. Se continuerà oltre il 2020 - sarà in Yamaha : La stagione 2019 del Motomondiale sta per immettersi nel weekend del GP di Valencia, l’ultimo emozionante capitolo del suo lungo cammino e l’inverno arriverà come di consueto a regalare un po’ di riposo a team e piloti prima di cominciare a tuffarsi verso il pRossimo campionato. Nella lunga pausa dei pRossimi mesi non sono previsti gRossi sconvolgimenti di mercato per quanto riguarda i top team, con unica eccezione che riguarda ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel prossimo weekend (15-17 novembre) il Mondiale di MotoGP si concluderà. L’ultimo round sul Ricardo Tormo di Valencia sancirà la chiosa stagionale e i per i centauri sarà l’occasione per lottare per il successo di tappa con grandi motivazioni. Il tema sarà sempre il solito: chi riuscirà a battere Marc Marquez? Lo spagnolo vorrebbe chiudere da trionfatore l’annata che gli ha portato l’ottavo titolo iridato. Sul circuito ...

MotoGP - Iker Lecuona anticipa l’arrivo in KTM Tech 3 : lo spagnolo debutterà in occasione del Gp di Valencia : Il pilota spagnolo debutterà in MotoGp nell’ultimo Gran Premio della stagione 2019 a Valencia Dopo tre stagioni, si conclude l’avventura di Iker Lecuona in Moto2. Lo spagnolo infatti salirà in MotoGp in occasione del Gran Premio di Valencia, anticipando un passaggio annunciato per il 2020. Il giovane rider iberico salirà in sella alla KTM del Team Tech 3, la stessa squadra con cui correrà da pilota ufficiale nella prossima ...

MotoGP – L’obiettivo di Dovizioso per il 2020 non cambia : “dopo Valencia necessaria una pausa - ma poi…” : Andrea Dovizioso pensa già al futuro: le parole del forlivese della Ducati dall’Eicma di Milano 2019 E’ iniziato a Milano lo spettacolo dell’EICMA 2019: nella giornata di apertura diversi campioni della MotoGp sono stati presenti per rivelare le novità dei marchi ai quali appartengono. Non poteva mancare Andrea Dovizioso, che a margine dell’evento ha parlato della sua stagione in MotoGp: “per tutta la stagione ...

MotoGP - Mondiale 2019 : dopo Sepang si chiude a Valencia - pensando alla classifica e al prossimo anno : Ormai è finita. Chiuso il faticosissimo trittico asiatico (Giappone-Australia-Malesia) il Mondiale 2019 di MotoGP chiude armi e bagagli e si appresta a festeggiare il gran finale di Valencia di domenica 17 novembre. La prova spagnola, sul circuito Ricardo Tormo, permetterà a team e piloti di salutare questo campionato che, sostanzialmente, non è mai iniziato, visto il dominio di Marc Marquez, mentre rimarrà qualche obiettivo personale a livello ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : programma - orari e tv. Ultima gara in calendario fra due settimane : Dopo aver completato il tour asiatico di fine stagione, il Motomondiale si appresta finalmente a tornare in Europa tra due settimane per il Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, ultimo atto del campionato. Sarà un weekend di festa per gli appassionati di motori con una cornice di pubblico spettacolare a fare da contorno ad una pista molto tecnica ed interessante per i piloti. In MotoGP Marc Marquez partirà coi favori del pronostico per ...