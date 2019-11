Moto – FIM Isde | l’Italia al terzo posto nel Trofeo e nel Trofeo Junior dopo il secondo

Fonte : sportfair

(Di martedì 12 novembre 2019) La Maglia Azzurra conferma la top 3 nel World Trophy e guadagna una posizione sia tra gli Under 23 che nel Club Team Award. I risultati ufficiosi delgiorno di gara Ilgiorno della FIM2019 si è svolto sullo stesso percorso del Day 1, con la Maglia Azzurra ancora una volta autrice di buone prestazioni sia nelsia con gli. Vento e polvere hanno caratterizzato il martedì di gara, che ha visto l’Australia mantenere la prima posizione in entrambe le categorie. A sostenere i piloti della Maglia Azzurra e tutti gli italiani è arrivato il Presidente FMI Giovanni Copioli. World Trophy – Sui tracciati veloci del sud del Portogallo, situati tra l’Autodromo di Portimao e Sagres, Davide Guarneri è stato nuovamente il migliore degli azzurri del(alle spalle di Andrea Verona, della squadra). 7° assoluto, il lombardo è stato 3° della E2 in ...

