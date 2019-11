Morgan Sfrattato Con La Compagna Incinta! Lo Sfogo del Cantante!

Morgan : ‘Il tribunale ha sfrattato la mia compagna incinta’ : Morgan torna sulla questione dello sfratto dalla propria casa di Monza, e nel farlo conferma l’indiscrezione secondo cui la compagna Alessandra Cataldo sarebbe incinta. In un lungo post condiviso su Instagram e sul proprio sito ufficiale il musicista scrive: “A Monza il tribunale ha sfrattato una donna incinta. Io e la mia compagna convivevamo da cinque anni nella casa di Monza, l’unica casa che possedevo e mi ero comprato ...

Morgan : “Sfrattato con la mia compagna incinta di 5 mesi - atroce vedere come viene trattata” : Morgan denuncia la precarietà della sua condizione abitativa, una situazione che sta condividendo con la compagna Alessandra Cataldo, al quinto mese di gravidanza. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l’artista denuncia di essere stato sfrattato dalla sua casa di Monza benché la compagna fosse incinta. Sostiene che il tribunale non abbia ascoltato nessuna delle sue ragioni: A Monza il tribunale ha sfrattato una donna incinta. ...

Morgan - sfrattato insieme alla compagna incinta : "Senza assistenza - deve rischiare di perdere il figlio?" : Non c'è settimana senza notizia su Morgan. Il cantante dei Bluvertigo ha pubblicato sul proprio sito un lungo post di sfogo dopo essere stato sfrattato dalla propria casa di proprietà. Per via del provvedimento, Morgan è stato al centro delle cronache per alcune settimane, soprattutto quelle televisive dei programmi di Barbara d'Urso, salvo poi interrompere ogni contatto con la trasmissione. Ora l'artista è tornato a parlare, denunciando una ...

Morgan : “Hanno sfrattato un artista - è una barbarie. Del resto hanno ucciso Cristo - dopo può succedere di tutto” : “L’Italia non è una società giusta, del resto hanno ucciso Cristo, dopo di quello può succedere di tutto”. Dal palco della Biennale di Milano, Marco Castoldi, in arte Morgan, torna a commentare lo sfratto che lo ha costretto a vivere fuori dalla sua casa. “L’ignoranza e l’arretratezza di costume dell’Italia sono arrivate al punto tale da sfrattare un artista. Non è mai successo nella storia, è una barbarie”, attacca l’artista che negli scorsi ...

Da oggi vivrò su una panchina! Morgan è stato sfrattato : oggi lo sfratto di Morgan dal suo appartamento di Monza, si conclude così una luna battaglia legale. Il cantante e giudice di X-Factor è stato sfrattato dalla sua abitazione di Monza. Nonostante gli sforzi, non è riuscito a trovare i soldi necessari per impedire l’irreparabile. E quindi, senza troppe remore, ha dovuto abbandonare la sua abitazione, asserragliata da curiosi e fotografi.-- "Mi sento un po’ bohèmien oggi – ironizza ...

Vigliacchi pisciasotto! Morgan Sfrattato - la rabbia contro gli amici musicisti : Morgan contro tutti. Nel giorno in cui dice addio alla sua casa di Monza, pignorata per far fronte a una situazione debitoria molto difficile, il cantautore – al quale era stata concessa una proroga fino alla data di oggi per motivi di salute – ha sparato a zero su alcuni dei suoi colleghi. Già nelle settimane scorse aveva accusato l’ex moglie Asia Argento per la sua condizione, vedendosi rispedire al mittente con gli interessi ogni frase. I ...