Modena | vende rum abusivo al gay pride | tolto il reddito di cittadinanza

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 12 novembre 2019) Luca Sablone La donna è stata anche denunciata per truffa ai danni dello Stato. Aveva addirittura attivato una partita Iva per attività di spettacolo Ha venduto del rumin occasione del gaydi: piuttosto che manifestare per i diritti aveva l'unica intenzione dire illecitamente degli alcolici. Il comportamento illegale da parte di una donna non è passato assolutamente inosservato alla polizia locale, che ora ha avviato un procedimento sanzionatorio nei suoi confronti. A darne notizia è stato il Comune di, che sul proprio sito ufficiale ha fatto sapere che è stata data vita a una serie di controlli "che le sono costati ben più cari della sanzione amministrativa e che avranno conseguenze penali". Ad aggravare la posizione della 39enne è il fatto che percepiva ildi: l'ha scoperto il Nucleo antievasione tributi della polizia ...

