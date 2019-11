Mittal e l' arte della fuga Barbara Lezzi | Non voterò mai lo scudo penale

Ex Ilva - verso incontro martedì tra governo e ArcelorMittal : Il faccia a faccia, ufficialmente, non è ancora stato fissato. In un primo momento si era parlato di tempi più stretti, con il vertice che si sarebbe potuto tenere lunedì. Ora si fa strada l’ipotesi di uno slittamento al giorno successivo

Ilva - ArcelorMittal gioca le ultime carte : esuberi e altoforno 2 acceso : Su un aspetto non c'è più alcun dubbio: a questo punto il ripristino dello scudo penale non è considerato sufficiente da ArcelorMittal per ritirare l'annunciato addio...

Ex Ilva - Mittal scopre le carte : 5 mila esuberi oppure la riconsegna degli impianti : Sono giorni molto difficili per Taranto e per tutto l'indotto ex Ilva. Il governo cerca invano un'uscita per salvare i dipendenti dai possibili esuberi, ma il vertice che si è svolto ieri a Palazzo Chigi con i vertici dell'azienda non ha dato alcun esito positivo. Infatti, durante la discussione è emerso che la questione centrale non è lo scudo penale, che il governo ha proposto di reintrodurre, ma i livelli di produzione bassi non sufficienti a ...

Ex Ilva : Patuanelli - ‘riteniamo non ci sia motivazione reale strutturale da parte Mittal’ : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Riteniamo che non ci sia una reale motivazione strutturale” nella decisione di ArcelorMittal. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri. L'articolo Ex Ilva: Patuanelli, ‘riteniamo non ci sia motivazione reale strutturale da parte Mittal’ sembra essere il primo su Meteo Web.