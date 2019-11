Migranti | nuova sanatoria e oltre | la proposta di legge che vale 4 miliardi di euro

Migranti - Papa : “Braccianti di Foggia potranno avere domicilio presso le parrocchie. Residenza darà loro nuova dignità” : Il Papa ha rivolto pubblicamente un “sentito ringraziamento” al Comune e alla Diocesi di San Severo in Puglia per l’intesa che “permetterà ai braccianti dei cosiddetti ‘ghetti della Capitanata’, nel Foggiano, di ottenere una domiciliazione presso le parrocchie e l’iscrizione all’anagrafe comunale. La possibilità di avere i documenti d’identità e di Residenza offrirà loro – ha ...

Stretta di Atene sui Migranti - una nuova legge accelera le espulsioni : Per il governo greco di centrodestra, si tratta di una legge che, pur garantendo “la protezione dei rifugiati”, avrà il merito di chiarire che “le porte della Grecia non sono aperte a tutti”. Per l’opposizione di sinistra e le associazioni, siamo di fronte a un provvedimento che “limiterà gravemente l’accesso alle garanzie per i richiedenti asilo”. Di sicuro quella appena approvata ...

Erdogan si muove in Siria e l'Ue teme una nuova ondata di Migranti : Due giorni fa il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, ha rilasciato una dichiarazione molto forte, che avrebbe dovuto incentivare i suoi colleghi riuniti a Lussemburgo a incollarsi alla sedia e a discutere una vera politica Ue sull’immigrazione. “Nell’autunno del 2019 – ha detto Seehofer a

Migranti - l'allarme : "Perché si rischia una nuova ondata di arrivi" : Il picco di arrivi sulle isole greche negli ultimi giorni "fa temere una nuova ondata migratoria", dice il ministro tedesco...

Migranti : nuova missione per Open Arms - 'Nostra missione è proteggere vite umane' : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - "Salpiamo. La missione 67 a bordo della Open Arms fa rotta verso il Mediterraneo centrale. proteggere vite umane in quel mare è la nostra missione. I governi europei guardano verso altri orizzonti, ma i nostri occhi resteranno qui finché ci saranno persone in pericolo".

Massimo Bitonci a La7 : "I Migranti? Qual è la nuova linea". Catastrofe : centinaia di migliaia di sbarchi : "La nuova linea è porti aperti, avanti tutti". Massimo Bitonci, ex sindaco di Padova ed esponente della Lega, ospite di Coffee Break su La7 commenta così il pre-accordo sui migranti di Malta raggiunto da Italia, Francia, Germania e Finlandia. In attesa di vedere se verrà ratificato da altri paesi, s

Tunisia - nuova frontiera dell’emergenza Migranti dopo la Libia : migliaia di Migranti - sistema nel caos : La nuova frontiera dell’emergenza migratoria in Nord Africa oltre alla Libia adesso è anche, e soprattutto, la Tunisia, paese dal quale secondo le statistiche del Viminale arriva il maggior numero di migranti lungo la rotta del Mediterraneo centrale: oltre 1.700 sui 6.600 sbarcati in Italia da inizio anno. Con la Tripolitania ridotta a ferro e fuoco, dove milizie e gruppi di criminali si spartiscono il business degli africani in fuga verso ...

La Tunisia blocca cinque barchini con Migranti subsahariani : è la nuova rotta dei trafficanti : Confermato l'allarme della nostra intelligence rivelato da Repubblica. Intanto continuano gli arrivi a Lampedusa. Ocean Viking, l'accusa di Msf: "Negato diritto allo sbarco a Malta anche a un neonato di sette giorni"

Migranti : Alarm phone - 'salvataggio 90 persone segni inizio nuova solidarietà Sar in mare' : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - "La notte scorsa abbiamo assistito alla cooperazione di due guardie costiere nel salvare 90 vite. Speriamo che questo segni la fine delle politiche di non assistenza degli ultimi mesi e l’inizio di una nuova solidarietà #SAR in mare!". Lo scrive Alarm phone su Twitter.

