Michelle Hunziker “lo ha già fatto” con le figlie Sole e Celeste I fan sono rimasti a

Michelle Hunziker - l'agenda scoppia. "Già al lavoro" - voci da Mediaset : un grandissimo ritorno : Non si ferma mai, Michelle Hunziker. La bella conduttrice svizzera, amatissimo volto di Striscia la Notizia e vera regina di Mediaset, come riporta la rubrica Chicche di gossip sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, è già al lavoro per la seconda stagione di All togther now, lo show music

Michelle Hunziker e quel segreto tra i denti : I personaggi famosi ne sanno sempre una più del diavolo in fatto di bellezza. Lo sa bene Michelle Hunziker che, da sempre molto attenta alla cura del corpo, ha lanciato da alcuni mesi una sua personale linea di prodotti beauty. A 42 anni suonati, la showgirl di origini svizzere, mostra una forma invidiabile: pelle perfetta, fisico tonico e capelli sempre curatissimi. Tutto questo, però, comporta degli sforzi. C'è un segreto di bellezza che la ...

Lite al parco per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi : Quello tra la famiglia Trussardi e i paparazzi è ormai un rapporto strettissimo. Michelle Hunziker ha più volte dichiarato di aver imparato a convivere con i fotografi che seguono lei e la sua famiglia ovunque vadano, anche se a volte vorrebbe maggiore privacy, soprattutto per le sue bambine. Non molti mesi fa, infatti, la bionda showgirl svizzera abbia raccontato di essere spesso ricorsa a travestimenti per seminare i paparazzi ma anche i fan, ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - scoppia la lite al parco : duro faccia a faccia e poi la pace : Un litigio in pubblico per Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi. La coppia infatti è stata sorpresa mentre, in un parco assieme alla figlie, si confronta animatamente per poi sancire la pace non appena gli animi si sono raffreddati. Dopo una sessione di jogging insieme alle piccole Sole e Celeste, improvvisamente fra Michelle, che ha da poco terminato la conduzione di Amici Celebrities, con la vittoria di Pamela Camassa, e Tomaso cala ...

Michelle Hunziker a sorpresa : ‘Ecco mio fratello Harold Hunziker’ : “Visto che stiamo poco insieme e la gente che mi segue su Instagram non ti ha quasi mai visto, questa è una buona occasione per presentarti al pubblico” così Michelle Hunziker in una story di Instagram a mostrato ai suoi fan Harold, il fratello, di cui pochissimi conoscevano l’esistenza. Harold ha 53 anni e, come Michelle, è figlio di Ineke e del pittore svizzero-tedesco Rudolf Hunziker (scomparso nel 2001). E proprio con mamma ...

Michelle Hunziker presenta suo fratello Harold : “Sono super orgoliosa di lui” : Michelle Hunziker come sempre attivissima sui social, reduce dalle puntate di Amici Celebrities, si prende del tempo per potersi dedicare alla sua famiglia. Come mostra sul suo profilo Instagram, la showgirl si è recata a Ginevra in compagnia della madre per un evento che vede protagonista il fratello. Ed è proprio in questa occasione che la nota conduttrice di Mediaset ha voluto presentare suo fratello maggiore ai suoi fan. Michelle ...

Michelle Hunziker - spunta il fratello mai visto. La conduttrice stupisce tutti : “Vi presento Harold” : “Vi presento mio fratello, questo è Harold”. Con una foto pubblicata su Instagram Michelle Hunziker ha presentato il fratello maggiore. La conduttrice è volata a Ginevra per l’apertura del nuovo locale del fratello ‘nascosto’. Harold, infatti, non è mai comparso negli scatti di famiglia di Michelle e ed è poco avvezzo ai social. Nato dal matrimonio di Rodolfo Hunziker e Ineke, Harold è un manager e in queste ore ha inaugurato il ristorante ...

Eros Ramazzotti compie oggi 56 anni - ma le sue due ex Marica Pellegrini e Michelle Hunziker rimangono in silenzio : NumErosi gli auguri ricevuti sui social da Eros Ramazzotti che oggi compie 56 anni. Tanti sono gli amici e i cantanti che non si sono dimenticati di uno dei cantautori più apprezzati in Italia e all’estero. Sembra però che le sue due ex Marica Pellegrini e Michelle Hunziker si siano dimenticate di fare gli auguri a loro ex marito. Invece gli auguri a Eros sono arrivati da Laura Pausini e da sua figlia Aurora Ramazzotti. Michel Hunziker ...