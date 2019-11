“Mi mancherà…” La voce spezzata dall’emozione Stefano De Martino lo dice così | davanti

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 12 novembre 2019) Un successo strepitoso quello diDee del suo Stasera tutto è possibile. Il comedy show, quest’anno, ha avuto al suo timone il marito di Belen, che ha preso il posto di Amadeus, portando a casa grandissimi risultati. L’ex ballerino di Amici è stata una vera e propria rivelazione. È pur vero che lo abbiamo visto condurre anche altri programmi, come ad esempio Made in Sud, ma a Stasera tutto è possibile il suo gran talento è spiccato ancor di più.è diventato uno dei conduttori Rai sicuramente più amati dagli italiani. Questo ultimo appuntamento, poi, ha ricevuto un riscontro sicuramente positivo! Il tema della puntata andata in onda questa sera era la musica mentre seduti sul divanetto degli ospiti c’erano: i The Jackal, Biagio Izzo, Antonio Giuliani, Maurizio Casagrande, Benedetta Valanzano, Fatima Trotta, Max Giusti, Le Donatella e Benedetta Valanzano e Jenny ...

