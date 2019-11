Meteo | oltre 1500 voli cancellati per neve negli USA | aereo scivola fuori dalla pista a

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) Laha causato noteritardi nel traffico per migliaia di passeggeri nel Midwest degli USA. Per decine di persone del volo 4125 dell’American Eagle, l’atterraggio all’aeroporto internazionale O’Hare di Chicago è stato davvero terrificante. Le 41 persone a bordo sono uscite illese dall’che èto su unainnevata dell’aeroporto al momento dell’atterraggio. “Dopo l’atterraggio, il volo 4125 dell’American Eagle, gestito da Envoy Air, èto sullaa causa delle condizioni ghiacciate al Chicago O’Hare. Non sono stati riportati feriti. Tutti i 38 passeggeri a bordo e i 3 membri dell’equipaggio sono stati fatti sbarcare dall’e sono al sicuro nel terminal”, aveva comunicato American Airlines in una dichiarazione. Dopo essersi fermato, un’ala dell’si è piantata nell’erba coperta di, come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il ...

