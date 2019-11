Mercedesz Henger sempre più maliziosa | “Tale madre…”

Il confronto tra Eva Henger - Mercedesz e Peracchi è finito male : 'Mamma mi fai paura' : Nell'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso è avvenuto il tanto atteso confronto tra Eva Henger, la figlia Mercedesz e il suo compagno Lucas Peracchi. L'attrice aveva accusato il fidanzato della figlia di violenza fisica, affermando che era stata la stessa Mercedesz a confessarle di essere stata picchiata proprio da Lucas. Non sono dello stesso parere i due ragazzi, che negano da diversi mesi tutto quello che ha detto la Henger. Per questo ...

Live – Non è la D’Urso - l’incontro in ascensore tra Eva Henger e la figlia Mercedesz : “Mamma mi fai paura” : “Dimmi perché hai fatto tutto questo?“. Così esordisce Mercedesz Heger rivolgendosi alla madre Eva durante il faccia a faccia avvenuto nell’ascensore di “Live – Non è la D’Urso“. L’ex attrice pornografica aveva accusato il fidanzato della figlia, Lucas Peracchi, di essere un uomo violento e di aver aggredito Mercedesz. Accuse che erano già state smentite più volte dalla ragazza che ora, nel salotto ...

Non è la D’urso : Eva Henger - Mercedesz e Lucas Peracchi Fanno Pace! : Ennesimo capitolo della vicenda che vede coinvolti Eva Henger, la figlia Mercedesz ed il suo fidanzato Lucas Peracchi. A Live – Non è la D’Urso i tre firmano una tregua. Lucas però non è molto convinto. Ecco cosa è successo in diretta da Barbara D’Urso! Dopo mesi di accuse e litigate, a Live non è la D’urso avviene finalmente l’incontro tra Eva Henger, la figlia Mercedesz ed il suo fidanzato Lucas Peracchi. Un rapporto che si era ...

Non è la D’Urso - Mercedesz contro Eva Henger : «Mamma mi fai paura - e purtroppo a portare questo schifo sei stata tu» : Live Non è la D’Urso, Mercedesz contro Eva Henger: «Mamma mi fai paura, e purtroppo a portare questo schifo sei stata tu». Eva Henger ha lanciato accuse choc nei confronti di Lucas Perracchi, il fidanzato della figlia Mercedesz, dicendo che picchiava sua figlia. La scorsa settimana Lucas voleva affrontare Eva, ma la Henger non si era presentata. Durante la diretta di lunedì sera, Eva Henger c’è ma ha un faccia a faccia con la ...

Eva e Mercedesz Henger - il confronto finisce male : Lucas Peracchi lascia furioso l’ascensore : Eva Henger: confronto a Live-Non è la d’Urso con Mercedesz e Lucas Peracchi A Live-Non è la d’Urso è avvenuto il tanto atteso confronto tra Eva Henger e Lucas Peracchi. In realtà ad entrare per prima in ascensore è stata Mercedesz, che ha cercato di chiarirsi con la madre dopo settimane di ripicche e frecciatine […] L'articolo Eva e Mercedesz Henger, il confronto finisce male: Lucas Peracchi lascia furioso l’ascensore ...

Mercedesz Henger approva Lucas Peracchi dopo Live : le sue parole : Live Non è la d’Urso, Mercedesz Henger a Lucas Peracchi: “Hai fatto la cosa giusta” Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Live di Barbara d’Urso. E in studio era presente Lucas Peracchi, il quale avrebbe voluto confrontarsi con Eva Henger dopo le ultime polemiche. Tuttavia quest’ultima non si è presentata in puntata, preferendo mandare una lettera in cui ha fatto anche una richiesta choc al giovane, che ...

Lucas Peracchi - fidanzato di Mercedesz Henger : «Non ho denunciato Eva Henger ma voglio le scuse pubbliche» : «Litigavano tantissimo, come tutte le coppie, ma arrivare alla violenza come ha detto Eva… Lucas è un tipo che trattiene, trattiene, trattiene e si sfoga a parole». É la madre di Lucas Peracchi, Bonnie, a Domenica Live con il figlio, ad aggiungere nuovi dettagli alla storia che vede protagonisti Mercedesz Henger, il fidanzato Lucas, appunto, e Eva Henger che accusa il giovane di essere stato violento con la figlia e di impedirle di parlare con ...

Lucas Peracchi senza freni. La rivelazione hot : “Io e Mercedesz Henger a letto…” : Continua a tenere banco sulle pagine del gossip il triangolo Eva Henger, Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Nelle scorse settimane la ex attrice ha lanciato forti accuse a Lucas, sui giornali e nei salotti televisivi: l’ex volto di Uomini e Donne secondo Eva avrebbe fatto violenza sulla figlia, che ha sempre difeso il suo fidanzato e ora, dopo queste dichiarazioni pesantissime, non ha più rapporti con la madre. Adesso è Lucas a parlare: ha ...

Eva e Mercedesz Henger fuori da Pechino Express? : I rapporti tesi tra Mercedesz ed Eva Henger stanno probabilmente iniziando ad avere pesanti ripercussioni anche sui rapporti lavorativi di madre e figlia. Le due sono al centro di un infinito carosello mediatico di accuse, che gravita attorno a Lucas Peracchi che secondo Eva avrebbe fatto violenza sulla figlia. Stando a quanto riferito a Vite da Copertina, programma condotto da Giovanni Ciacci ed Eleonoire Casalegno, questo avrebbe portato la ...

Pechino Express 2020 - il retroscena su Eva e Mercedesz Henger : “Saltate” : Pechino Express 2020, il retroscena su Eva e Mercedesz Henger: “Saltate” Mercedesz ed Eva Henger continuano a essere chiacchieratissime in questi giorni per via della battaglia che si stanno facendo a distanza. Tutto è cominciato quando la madre ha dichiarato che la figlia sarebbe stata vittima di violenze subite da parte dell’attuale compagno, l’ex tronista […] L'articolo Pechino Express 2020, il retroscena su Eva ...

Mercedesz Henger contro la madre Eva : La finta famiglia felice non siamo io e Lucas : Continua il botta e risposta tra Mercedesz Henger e la madre Eva dopo le ultime dichiarazioni di quest’ultima nel salotto di Domenica Live. La Henger, che si è detta disposta ad un chiarimento con la figlia, ha sottolineato di non aver mai accusato Lucas Peracchi di violenza nei confronti di Mercedesz, ridimensionando tutte le denunce fatte precedentemente via social e attraverso i microfoni di Canale 5. Stanca di queste dichiarazioni, però, ...

Mercedesz Henger replica a Eva. Lucas : “Doveva pagare le bollette” : Dopo Domenica Live, Mercedesz Henger risponde alle accuse della madre. Anche Lucas ribatte: “Deve pagare le bollette” Decisa a muovere ancora battaglia contro Lucas Peracchi, attuale fidanzato della figlia Mercedesz, Eva Henger continua a rivelare dettagli dell’intricata vicenda. Gli ultimi sono stati resi noti a Domenica Live. Ancora una volta, si è parlato della presunta […] L'articolo Mercedesz Henger replica a Eva. ...

Mercedesz Henger dopo le polemiche : i nuovi progetti con Lucas : Lucas Peracchi e Mercedesz Henger sempre più innamorati: il nuovo progetto insieme Ormai da diverse settimane che sul web e sui giornali non si fa altro che parlare della storia di Mercedesz Henger con Lucas Peracchi. Difatti i due sono finiti nell’occhio del ciclone dopo le clamorose rivelazioni fatte dalla madre di lei. Nonostante però queste polemiche l’amore tra Lucas e Mercedesz pare essere sempre più solido, tanto da arrivare a ...

Eva Henger in lacrime per la figlia Mercedesz : Facciamo pace : Dopo aver lanciato accuse di violenza a Lucas Peracchi, fidanzato della figlia Mercedesz, Eva Henger è tornata nel salotto di Domenica Live insieme al figlio Riccardino. Aiutata dal ragazzo, Eva Henger ha continuato ad asserire che la figlia Mercedesz si è allontanata da lei in seguito alla relazione con l’ex tronista su cui, però, ha voluto fare chiarezza. “Non ho mai detto che ha pestato a sangue mia figlia perché altrimenti sarei andata io a ...