Maurizio Costanzo Show | Silvio Berlusconi e tutti gli ospiti della terza puntata

Adrian - Maurizio Costanzo a valanga su Adriano Celentano : "Cosa penso di lui..." : Con qualche giorno di ritardo, e me ne scuso, segnalo I ragazzi dello Zecchino d' oro, un film che è andato in onda su Raiuno. Era una biografia, se vogliamo, ma in tutti noi, specialmente nelle generazioni più giovani, ha suscitato moltissimi ricordi. Ho ripensato alla direttrice del coro, Mariella

Simona Izzo si sfoga - con la pensione di 1.000 euro non arriva a fine mese - la risposta seccata di Maurizio Costanzo : L’attrice e regista Simona Izzo si è sfogata alla trasmissione Vieni da me parlando del suo stato economico, secondo lei, molto imbarazzante. La famosa attrice ha detto che all’età di 66 anni dopo anni e anni di lavoro nel mondo del cinema percepisce una pensione da fame, 1000 euro al mese. Con questa pensione la compagna di Ricky Tognazzi ha detto che è impossibile andare avanti. Per poter pagare la scuola ai nipoti, Simona Izzo ...

Giorgia Meloni racconto inedito da Maurizio Costanzo “A 18 anni ero la babysitter della bimba di Fiorello” : Un racconto particolare quello di Giorgia Meloni fatto durante il Maurizio Costanzo Show. Anche la leader incontrastata di Fratelli d’Italia, partito in forte ascesa negli ultimi sondaggi, è stata ospite, come Di Maio e Salvini, di Maurizio Costanzo. Quello che sicuramente ha più colpito i telespettatori è stato il racconto di Giorgia Meloni del suo passato e in particolare del suo lavoro quando era giovanissima prima di intraprendere la ...

Maurizio Costanzo Show - Bisciglia : Tradimenti? Noi uomini - con la fantasia... : Nella nuova puntata del Maurizio Costanzo Show sono apparsi tra gli ospiti in studio Pamela Camassa e Filippo Bisciglia. I due ormai ex protagonisti di Amici celebrities, classificatisi rispettivamente al primo e al terzo posto alla finale dello spin-off del talent-Show Amici di Maria De Filippi, si sono raccontati a ruota libera sulla loro vita e sulla lunga love-story. I due ospiti hanno confidato al pubblico che la loro storia d'amore ...

Maurizio Costanzo Show - ecco il Giorgia Dixit. La Meloni si trasforma (a sua insaputa) in Mara Maionchi : Giorgia Meloni si trasforma in Mara Maionchi. La metamorfosi è involontaria e avviene a sua insaputa nel corso del Maurizio Costanzo Show che, a sorpresa, ospita sul palco in rigorosa successione il duo Matteo Renzi-Teresa Bellanova e subito dopo la leader di Fratelli d’Italia.I primi ad entrare in scena sono l’ex premier e il ministro. La Meloni che resta in attesa dietro le quinte, ma le sue reazioni arrivano ugualmente a casa grazie ad un ...

Giorgia Meloni al Maurizio Costanzo Show : "Io presidente del Consiglio? Lo decideranno gli italiani" : Giorgia Meloni cresce sempre più nei sondaggi. Il gradimento personale raggiunge vette altissime tanto da posizionarsi poco sotto Matteo Salvini. Numeri che fanno ben sperare non solo per Fratelli d'Italia. Ospite al Maurizio Costanzo Show, la leader non ha negato ambizioni ben più elevate. Alla dom

Matteo Renzi e Giorgia Meloni alla seconda puntata del Maurizio Costanzo Show : Bellanova, Renzi, Costanzo - MCS Il Maurizio Costanzo Show prosegue nella seconda serata di Canale 5 con il nuovo ciclo di puntate, iniziato martedì scorso. Domani, mercoledì 6 novembre, trainato dall’esordio della fiction Oltre la Soglia, andrà in onda il secondo appuntamento. Ecco chi ci sarà Dopo la partecipazione di Luigi Di Maio, il palco del talk Show condotto da Maurizio Costanzo vedrà protagonisti altri due esponenti della ...

Uomini e donne - Gemma Galgani allontanata dalla trasmissione. Maurizio Costanzo : “Può aver stufato” : Gemma Galgani, dama del trono over di Uomini e donne celebre per i suoi battibecchi con l’opinionista Tina Cipollari – sua acerrima nemica -, è stata allontanata dal programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e in suo sostegno si è schierato Maurizio Costanzo. “Gemma Galgani ormai è un volto storico della trasmissione e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori. Perché mandare via un ...