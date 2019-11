Marquez a Valencia per aiutare il team a vincere il titolo mondiale

MotoGp – Marquez col coltello tra i denti anche a Valencia : “speriamo di metter su un altro show” : Marc Marquez motivato e carico per il Gp di Valencia: le parole del campione del mondo alla vigilia dell’ultimo round della stagione Si corre domenica l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp. I piloti sono pronti per sfidarsi un’ultima volta a Valencia, prima dei primi test in ottica 2020 e delle vacanze. Reduce da una grandissima ed emozionante festa a Cervera, per il suo sesto titolo mondiale, Marquez è pronto a dare ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : Marc Marquez preoccupato dalla crescita della Yamaha. Ma di un maggiore equilibrio beneficerebbe l’intero sistema : “A.A.A. cercasi alternativa a Marc Marquez disperatamente“. Può far ridere e non si vuol di certo fare annunci di questo genere. Tuttavia, nel prossimo weekend (15-17 novembre), il Mondiale 2019 di MotoGP chiuderà i battenti e alla voce dominatore è Marchiato a fuoco il nome dell’asso nativo di Cervera. Otto titoli mondiali, 395 punti in classifica generale, 11 vittorie e 17 podi (15 consecutivi) nei 18 round disputati sono uno ...