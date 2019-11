Marco D’Amore | «Ciro è vivo ed è immortale»

Fonte : vanityfair

(Di martedì 12 novembre 2019)D'amoreD'amoreD'amoreD'amoreD'amoreD'amoreD'amoreQuesto è un estratto dell’intervista di copertina del numero 46 di Vanity Fair Passato: «All’Hotel Brasil di Milano, durante la mia tournée di debutto a 18 anni, il cesso era nel corridoio. La stanza costava 30 euro a notte quando al principio del mese, nel portafogli, spesso non ne contavo più di 50. Non vengo da una famiglia ricca, ho fatto una gavetta tosta e nella vita mi sono sudato tutto. Nel tempo, memore dell’apologo immaginato da Nanni Moretti sulle spallucce vittimiste dei tennisti italiani invariabilmente sconfitti a causa dell’arbitro, del vento, della sfortuna o del net, ho imparato a non affibbiare agli altri la colpa di quel che di bello non succedeva a me. L’ho capito tardi, ma la responsabilità di quel che ci accade è soprattutto nostra». Presente: «Ho appena finito il mio ...

