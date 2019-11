Mara Carfagna | l' ira di Berlusconi | «Da Renzi ci separa una distanza incolmabile»

Mara Carfagna ricorda i martiri di Nassiriya e smonta padre Zanotelli : La deputata di Forza Italia, Mara Carfagna, è intervenuta via Twitter per commemorare i militari italiani, deceduti a Nassiriya nel 2003 a seguito di un attentato terroristico. La commemorazione nell'anniversario della morte dei 19 italiani è stata macchiata dalle parole da brividi di padre Zanotell

Alessandro Sallusti - cannonata contro Maria Elena Boschi : "Conosco Mara Carfagna..." : Tengono banco le parole di Mara Carfagna su "Forza Italia Viva", una "suggestione" nel caso in cui Matteo Renzi staccasse la spina a "un governo di sinistra", quello di Pd e M5s. Solo allora, ha detto la deputata di Forza Italia, si potrebbe ragionare su qualche convergenza. Una mezza battuta, inter

Mara Carfagna - Forza Italia Viva? "Se Matteo Renzi non sostiene più il governo di sinistra..." : Mara Carfagna non lo esclude più un asse con Matteo Renzi. A sorpresa la forzista ha affermato che se l'ex premier "dichiarasse di non voler più sostenere il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni forse Forza Italia Viva potrebbe essere una suggestione". Del resto, ha sottolineato la Carfag

Mara Carfagna : "Forza Italia Viva? Suggestione se cade il Governo". Matteo Renzi : "Porte aperte" : Scambio di messaggi tra l’azzurra Mara Carfagna e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Carfagna, a Linkiesta Festival, ha risposto a chi le domandava se immagina un’esperienza nel centrodestra diversa da Forza Italia, suggerendo il nome Forza Italia Viva. “Se Renzi dichiarasse di non voler sostenere più il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni, Forza Italia Viva potrebbe essere una ...

Movimento Sudisti non molla Mara Carfagna leader - nonostante Silvio : Il Movimento dei Sudisti Italiani si è riunito a Roma, in un caffè, per decidere in merito alle azioni da intraprendere e alla data in cui rendere ufficiale l'ingresso del Movimento nel mondo politico. Segui su affaritaliani.it

Silvio Berlusconi : "Il governo Conte non dura. Prepariamoci al voto anticipato". Poi cena con Mara Carfagna : Il governo giallorosso è già al capolinea e sono ormai prossime le elezioni politiche. È la convinzione emersa in un vertice di Forza Italia ad Arcore presieduto da Silvio Berlusconi. A Villa San Martino si è tenuta una riunione del coordinamento nazionale azzurro, formato dal Cavaliere, dal vice pr

Mara Carfagna candidata in Campania? Sì di Matteo Salvini - fuoco amico da Forza Italia : Ieri, martedì 5 ottobre, Matteo Salvini ha inaugurato la campagna elettorale in Campania, regione che voterà in primavera. Resta ancora però da individuare il nome del candidato del centrodestra unito. E il leader della Lega, secondo quanto rivela La Stampa, deve fare i conti con una lunga fila di p

Mara Carfagna e il documento dei 24 azzurri contro Matteo Salvini : nel mirino la deriva di Forza Italia : Che sia un semplice documento anti-Salviniano o un vero gruppo parlamentare autonomo, lo si capirà nei prossimi giorni. Al momento l' unica certezza è che in Forza Italia la spaccatura è profonda. Un tot di deputati e senatori azzurri non condivide la linea berlusconiana, la giudica troppo appiattit

Amedeo Laboccetta - la profezia : "Mara Carfagna rischia di fare lo stesso percorso di Gianfranco Fini" : Esattamente 10 anni fa il Presidente della Camera Fini avviò un controcanto, quasi settimanale, nei confronti del governo Berlusconi. Allora militavamo nel Popolo della Libertà ed il governo viaggiava a gonfie vele. Ma la terza carica dello Stato, che poi scoprimmo in combutta con Re Giorgio Napolit

Mara Carfagna - tutti pazzi per lei : non solo Giovanni Toti - ma anche Carlo Calenda in pressing : "Mara Carfagna, da una parte, è un po' delusa, dall'altra non si sente a suo agio dove sta". A parlare di certi malumori interni a Forza Italia è il dissidente Giovanni Toti, che non ha mai nascosto l'invito all'azzurra nel suo nuovo partito Cambiamo!: "Noi abbiamo le porte spalancate per chiunque v

Mara Carfagna è sempre più vicina all'addio a Forza Italia : Ira di Silvio Berlusconi contro Mara Carfagna. Si accomodi fuori da Forza Italia chi critica in maniera "strumentale" le posizioni del partito, fa capire il Cavaliere. "Mi aspetto che nel Movimento che ho fondato nessuno si permetta di avanzare dei dubbi sul nostro impegno a fianco di Israele e del popolo ebraico, contro l'antisemitismo e ogni forma di razzismo", scandisce nella nota, diffusa all'indomani delle critiche della vice presidente ...

Mara tempora. Carfagna tentenna troppo e fa innervosire tutti : Roma. “Mara tempora currunt”. Pure i calembour denunciano l’insofferenza nei confronti della sua indecisione. “E’ come la tela di Penelope”, sbuffa scetticismo il deputato forzista Paolo Zangrillo, quando gli si chiede a che punto sia la costituzione del “gruppo della Carfagna”. Sembrava che l’empio

Lele Mora : “Mara Carfagna è nata da me. L’ho portata a Miss Italia e poi è diventata ministro con Silvio Berlusconi” : “Io ho creato dei mostri. Gente che non sapeva fare nulla, che una volta arrivata al successo e alla ricchezza non si è più ricordata nemmeno di fare una telefonata”. A dirlo, non senza un po’ di rammarico nella voce, è l’ex agente dei vip Lele Mora che si è raccontato in un’intervista a Radio Italia Anni 60, tirando le somme delle persone che gli sono state riconoscenti o meno in questi anni e spiegando che sono ...

Giorgia Meloni contro Mara Carfagna : "Forza Italia ha dei problemi? Non dia la colpa a me e Salvini" : Giorgia Meloni rompe il silenzio dopo le numerose dichiarazioni di Mara Carfagna. E lo fa per risponderle. Il punto è che la deputata azzurra da tempo pungola il suo stesso partito, cercando di tenerlo lontano da quella che bolla come "deriva sovranista", tanto da disertare la manifestazione del cen