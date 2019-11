Manovra : Sicilia e Sardegna chiedono misure compensazione per insularità (2) : (Adnkronos) - "Nel Def e nella nota di aggiornamento al Def approvati dal Parlamento - si legge nel documento - non si rinviene cenno alcuno al tema della condizione di insularità . Condizione che deve essere affrontata mediante puntuali misure di riequilibrio (fiscalità di sviluppo, continuità terri

Manovra : Sicilia e Sardegna chiedono misure compensazione per insularità (2) : (Adnkronos) – “Nel Def e nella nota di aggiornamento al Def approvati dal Parlamento – si legge nel documento – non si rinviene cenno alcuno al tema della condizione di insularità. Condizione che deve essere affrontata mediante puntuali misure di riequilibrio (fiscalità di sviluppo, continuità territoriale, incentivi e misure di sostegno, perequazione infrastrutturale, regimi di aiuto etc.). Non si tratta soltanto ...