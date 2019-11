Manovra : Sicilia e Sardegna chiedono misure compensazione per insularità : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) - La Regione Sicilia na e la Regione Sardegna hanno sottoscritto un documento comune sull’ insularità "con lo scopo di richiedere misure concrete di compensazione nella legge di bilancio per il 2020 e nell’ordinamento fiscale". Il documento è stato presentato dal vicepresi

Manovra : Sicilia e Sardegna chiedono misure compensazione per insularità (2) : (Adnkronos) – “Nel Def e nella nota di aggiornamento al Def approvati dal Parlamento – si legge nel documento – non si rinviene cenno alcuno al tema della condizione di insularità. Condizione che deve essere affrontata mediante puntuali misure di riequilibrio (fiscalità di sviluppo, continuità territoriale, incentivi e misure di sostegno, perequazione infrastrutturale, regimi di aiuto etc.). Non si tratta soltanto ...