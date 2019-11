Maltempo | situazione critica a Reggio Calabria per vento impetuoso e piogge torrenziali

Allerta Meteo - la Tempesta Mediterranea sta flagellando Italia e Balcani : Maltempo tropicale - situazione critica : Un altro round di forti piogge nel Mediterraneo estenderà il pericolo di alluvioni, avvisa AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense, sulla Tempesta Mediterranea in corso. Il sistema nel Mediterraneo occidentale porterà intense piogge in Italia e in parti della Penisola Balcanica fino a metà settimana. La Tempesta Mediterranea ha già prodotto aree di pioggia al Sud Italia, con i quantitativi più alti caduti nella notte. maltempo, ...

Maltempo - situazione drammatica al Sud : alluvione a Matera - vento a 150km/h in Puglia [LIVE] : Il Maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo che da ieri flagella l’Italia ha provocato all’alba di stamattina una vera e propria alluvione a Matera. Gravi danni in città. In Basilicata sono caduti nelle ultime ore 76mm di pioggia a Marconia, 69mm a Miglionico, 59mm a Miglionico, 56mm a Matera, 53mm a Nova Siri Marina. Piogge torrenziali anche nella vicina Puglia, con 77mm a Francavilla Fontana, 71mm a Locorotondo, 65mm a ...

Maltempo - Borrelli : “Situazione sotto controllo - nuova perturbazione nel fine settimana” : “La situazione e’ sotto controllo, ieri abbiamo avuto particolari criticita’ non eccessive in Liguria, Campania, anche in Toscana dove ho sentito il collega del dipartimento regionale della protezione civile“: lo ha dichiarato Angelo Borrelli, capo della protezione civile, oggi a Firenze le iniziative in ricordo dell’alluvione del 4 novembre 1966. “Siamo in una settimana in cui abbiamo un clima autunnale: ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : ancora pioggia ma situazione in miglioramento : In lieve miglioramento la situazione meteo sul Friuli Venezia Giulia, colpito ieri da un’ondata di Maltempo. Temporali e vento forte hanno interessato, in particolare, la fascia Prealpina: le piogge hanno superato i 160 mm sulle Prealpi Giulie. Raffiche di vento da sud-est sono state registrate sulla costa e in quota. Oggi ancora rovesci sparsi, anche temporaleschi, ma nel corso della mattinata si attende un miglioramento. Domani cielo in ...

Maltempo - Regione Liguria : situazione critica nel Tigullio : La situazione meteo più importante è sul Levante ligure, che passa ad allerta rossa per i bacini medi e grandi, come il Magra, il Vara e l’Entella. Al momento la situazione più critica – si spiega in una nota della Regione Liguria – riguarda il Tigullio: a Lavagna alcune case scoperchiate a causa del vento e alcuni alberi caduti durante la notte, con 9 sfollati. Le piogge più copiose sono cadute tra Sestri Levante, Casarza ...

Italia flagellata da un “Maltempo Tropicale” nella prima Domenica di Novembre : situazione critica - incubo alluvione : Imperversa il maltempo e fa molto caldo: prima Domenica di Novembre dai connotati tropicali sull’Italia, con temperature di gran lunga superiori alle medie del periodo, eccezion fatta per il Nord/Ovest dove con +8°C a Cuneo, +9°C a Biella, +10°C a Torino, Parma, Novara, Pavia, Asti, Alessandria, Como, Varese e Piacenza, +11°C a Milano, Bergamo, Lodi e Reggio Emilia, +12°C a Modena e Cremona, +13°C a Brescia e Savona e +14°C a Genova ...

Maltempo : migliora la situazione in Piemonte - cala il livello dei fiumi e si attende un weekend di sole : migliorano le condizioni meteorologiche in Piemonte ed è atteso un fine settimana di tempo soleggiato e temperature miti. I livelli dei corsi d’acqua sono tutti in calo, il Po decresce e la situazione si sta normalizzando. Solo il Lago Maggiore e’ stazionario, ma si stima in lenta e graduale discesa nei prossimi giorni. Intanto sulle Alpi occidentali è caduta la prima neve con punte di 40 centimetri localmente sulle Alpi Graie. ...

Maltempo Piemonte : situazione meteo in miglioramento - scende il livello del Po : situazione meteo in miglioramento in Piemonte: i livelli dei corsi d’acqua sono tutti in calo, ed anche il Po decresce. Solo il Lago Maggiore è stazionario ma si stima in lenta e graduale discesa nei prossimi giorni. E’ caduta la prima neve sulle Alpi occidentali con punte di 40 cm localmente sulle Alpi Graie. Nell’Alessandrino sono ancora operativi sul territorio oltre 200 volontari per le operazioni di ripristino e assistenza alle 130 ...

Allerta Meteo - situazione critica al Sud : Maltempo estremo - enorme ciclone provoca alluvioni in Sicilia : situazione critica per il maltempo in Sicilia: il sistema temporalesco di tipo “V-Shaped”, tra i più pericolosi in assoluto per la sua conformazione a multi-cella, ha attraversato tutta l’isola nella notte portandosi dal trapanese e dall’agrigentino, bersagliati dai nubifragi ieri sera, ai settori orientali dell’isola. Così mentre su Trapani e anche Agrigento, è tornato a splendere il sole, sta diluviando su tutta ...

Maltempo - arriva un giovedì da incubo : allerta in tutta Italia - la situazione regione per regione : Maltempo sull'Italia per un giovedì da incubo. L'allerta meteo coinvolge gran parte della penisola. Dal NordOvest al Centro, dalla Liguria alla Piemonte, dalla Lombardia fino alla...

Maltempo Lombardia - la Protezione Civile : “Situazione in miglioramento” : Serata critica ieri in Lombardia, Piemonte e Liguria, dove le forti piogge hanno causato danni e smottamenti. Oggi la situazione sembra in miglioramento. “Dopo i forti temporali della notte sulla bassa pianura occidentale (in particolare nelle province di Pavia e Lodi) e sul territorio delle province di Bergamo e Brescia, la situazione meteo in Lombardia è in netto miglioramento e vede solo deboli precipitazioni sulla zona del Lago ...

Maltempo - alluvione tra Piemonte e Liguria : situazione drammatica per le frane - chiuse 2 statali e 17 provinciali [DETTAGLI] : L’ondata di Maltempo di ieri ha causato esondazioni e frane anche nell’entroterra di Genova, in particolare a Campo Ligure e Rossiglione, dove nelle ultime 24 ore sono caduti rispettivamente 502 e 384 millimetri di pioggia, quasi la metà di quella che normalmente cade in un anno. Nei due paesi della Valle Stura gli sfollati sono oltre 50. A Rossiglione nella serata di ieri i vigili del fuoco hanno evacuato 48 persone da due condomini ...

Furia Maltempo in Italia - un morto e 2 dispersi : la situazione : Un taxista è morto la scorsa notte in Piemonte a causa del maltempo. Il corpo dell’uomo è stato trovato questa mattina nei pressi di Arquata Scrivia. Lo si apprende da fonti dei soccorritori. Il taxista era partito nella serata di ieri da Genova per portare un cliente a Serravalle. Quest’ultimo era stato ritrovato nella notte aggrappato a un albero. Altre due persone risultano disperse nell’alto Monferrato, in provincia di Alessandria. Si tratta ...

Maltempo ad Alessandria - morto un tassista. Due dispersi. Liguria - crolla una chiesa. A Milano la situazione migliora : Una vittima e due dispersi, strade interrotte, frane e allagamenti e almeno 130 sfollati: è il bilancio dell’ondata di Maltempo che ha flagellato il Piemonte anche nella notte, causando ingenti danni