Maltempo | sindaco Lampedusa | ' barche migranti vagano fra le onde al porto | pericoloso'

Maltempo Licata - il sindaco : “Chiederemo lo stato di emergenza” : “La tromba d’aria di ieri pomeriggio e i nubifragi che ormai da due giorni colpiscono Licata hanno provocato danni al nostro territorio. Stiamo valutando la possibilità, se ci saranno le condizioni, di chiedere al presidente della Regione, Nello Musumeci, di dichiarare lo stato di emergenza“: lo afferma il sindaco di Licata, Pino Galanti, a seguito dell’ondata di Maltempo che da ieri flagella l’Agrigentino. ...

Maltempo Aversa : minacce sui social al Sindaco per le scuole aperte : Prima le offese via social per non aver chiuso le scuole nel giorno dell’allerta meteo, lunedì e martedì scorsi, poi vere e proprie minacce: ‘Se non chiudi le scuole ti accoltello’. Destinatario il Sindaco di Aversa, Alfonso Golia, attaccato sul profilo della sua pagina social da decine e decine di contatti, presumibilmente studenti arrabbiati per la decisione del primo cittadino di non firmare l’ordinanza di chiusura ...

Non chiude le scuole per Maltempo - il sindaco di Aversa minacciato sui social : In controtendenza rispetto a tanti altri altri sindaci della Campania, il primo cittadino di Aversa, la seconda città più grande della provincia di Caserta, ha deciso di tenere le scuole regolarmente aperte, nonostante l’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale. Una scelta analizzata in maniera approfondita da Alfonso Golia, con un’assunzione di responsabilità molto forte. Gli istituti scolastici di altri Comuni, invece, sono ...

Scuole aperte nonostante il Maltempo - minacce social al sindaco : "Se non chiudi - ti accoltello" : La bacheca Facebook del primo cittadino di Aversa (Caserta) è stata presa d'assalto dagli studenti, con insulti, bestemmie e...

Maltempo Liguria - il sindaco di Sestri Levante : “Non uscite di casa” : “Non uscite di casa“: è l’appello lanciato dal sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio, in considerazione della situazione meteo “preoccupante“. Si registrano allagamenti diffusi in strade e piazze della cittadina ligure mentre si stanno intensificando le precipitazioni. Chiuse le strade vicine al torrente Petronio. Riva Trigoso è isolata. Maltempo Liguria: forti venti e temporali, esonda il torrente Petronio ...

Maltempo Sicilia : Giampedrone incontra il sindaco di Rossiglione : In attesa del riconoscimento dello stato di emergenza, si è svolto oggi in Regione un incontro tra l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, il sindaco di Rossiglione Katia Piccardo e le rispettive strutture tecniche, per rispondere alle varie esigenze del territorio, dopo il Maltempo dei giorni scorsi. L’obiettivo era quello di individuare le azioni più opportune dopo gli eventi calamitosi che hanno portato a sfollare ...

Modica - sindaco Abbate : "gente arrabbiata per il mancato arrivo del Maltempo" : È davvero inverosimile la situazione in quel di Modica, centro abitato situato in provincia di Ragusa, dove era stata emanata l'allerta rossa per maltempo. I fortissimi nubifragi che ieri hanno...

Maltempo Genova - il sindaco : “In caso di bomba d’acqua chiuderemo la città in mezz’ora” : “Stiamo scrivendo adesso le procedure di allarme, e non voglio spaventare nessuno: però, nel caso in cui succedesse una bomba d’acqua come quella nel 2014 noi vogliamo essere in grado nel giro di mezz’ora di chiudere completamente la circolazione in una parte della città, sia per macchine che per pedoni che per chiunque“. Lo ha detto questa sera il sindaco di Genova Marco Bucci, presente al punto stampa nella sede della ...