Maltempo estremo nel metapontino | gravi danni e migliaia di alberi abbattuti

Maltempo estremo a Malta : strade trasformate in fiumi impetuosi [VIDEO] : Come ampiamente annunciato ieri da MeteoWeb, Malta è stata colpita oggi da fenomeni temporaleschi importanti, che hanno causato allagamenti in diverse zone dell’isola. I temporali, che stanno colpendo anche l’estremo sud della Sicilia, hanno trasformato le strade in fiumi, travolgendo con impeto tutto ciò che trovavano sulla propria strada. Ecco alcuni video postati dai cittadini sui social: Maltempo estremo: le incredibili immagini ...

Ultima Domenica di Ottobre con forte Maltempo all’estremo Sud : violenti temporali su Malta e in Sicilia [LIVE] : Mentre splende il sole e il clima è mite su gran parte d’Italia, in quest’Ultima Domenica di Ottobre in cui è tornata l’ora solare, continua ad imperversare il maltempo all’estremo Sud e in modo particolare nel sud/est della Sicilia, già colpito dalla violenta alluvione delle scorse ore, e nelle isole del Canale di Sicilia, in modo particolare Malta. Forti temporali stanno colpendo proprio le acque del Canale di Sicilia, ...

Allerta Meteo - il forte Maltempo all’estremo Sud continua anche Domenica : attenzione a Malta - Lampedusa - Linosa e Pantelleria : Allerta Meteo – Mentre su quasi tutt’Italia, dall’Aspromonte in sù, splende il sole e fa anche decisamente caldo, all’estremo Sud e in modo particolare in Sicilia, continua ad imperversare il maltempo. Le temperature hanno infatti già raggiunto stamattina valori decisamente miti per il periodo, con +26°C a Napoli, Salerno e Latina, +25°C a Roma, Firenze, Pisa, La Spezia, Imperia, Empoli e Caserta, +24°C a Padova, Udine, ...

Meteo - forte Maltempo all’estremo Sud ma sul resto dell’Italia sembra estate : temperature a ridosso dei +30°C [DATI] : Il maltempo sta mettendo in ginocchio l’estremo Sud in queste ore. In particolare, ad essere sferzate da piogge intense sono la Sicilia, la Calabria meridionale e parte della Sardegna. In queste regioni, l’allerta Meteo rimane in vigore anche domani e in Sicilia, molti Comuni hanno scelto di chiudere le scuole anche domani, sabato 26 ottobre. maltempo, Allerta rossa in Sicilia: scuole chiuse anche Sabato 26 ottobre in molti Comuni – ELENCO ...

Allerta Meteo - situazione critica al Sud : Maltempo estremo - enorme ciclone provoca alluvioni in Sicilia : situazione critica per il maltempo in Sicilia: il sistema temporalesco di tipo “V-Shaped”, tra i più pericolosi in assoluto per la sua conformazione a multi-cella, ha attraversato tutta l’isola nella notte portandosi dal trapanese e dall’agrigentino, bersagliati dai nubifragi ieri sera, ai settori orientali dell’isola. Così mentre su Trapani e anche Agrigento, è tornato a splendere il sole, sta diluviando su tutta ...

Allerta Meteo - rischio alluvioni : pesantissimo avviso della protezione - “Maltempo estremo - vite umane a rischio” [BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una depressione, centrata tra la penisola iberica e le Baleari, nel suo movimento verso la Sardegna determinerà, dalla serata di oggi, una nuova fase di maltempo, che coinvolgerà prima i settori più occidentale del nostro paese e poi le regioni tirreniche centrali e la Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Allerta Meteo - altre 48 ore di Maltempo estremo al Nord/Ovest : alto rischio alluvioni [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Configurazione barica pesante per il NordOvest italiano ove sarà incessante un treno di nuclei perturbati nelle prossime 48 ore, con grave rischio di smottamenti, frane, allagamenti o anche alluvioni associato. Lo avevamo annunciato nei giorni trascorsi che questo tipo di saccatura, oblunga, tagliente, con asse sulla Penisola iberica, ma con ascendente depressionario insistente verso il NordOvest italiano avrebbe ...

Meteo : vortice ciclonico nel Mediterraneo - oggi Maltempo solo all'estremo sud : La vasta perturbazione che ieri ha attraversato l'Italia si è rapidamente diretta nel Canale di Sicilia e nel basso Mediterraneo, dove ha dato vita ad un vortice di bassa pressione molto esteso che...