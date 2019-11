Maltempo | Ciclone Mediterraneo | le immagini di Licata dopo la tempesta di Lunedì

Maltempo - tutti i DATI del Ciclone Mediterraneo sull’Italia : raffiche di 190km/h e 300mm di pioggia - come un Uragano di 3ª Categoria! : I numeri del Ciclone Mediterraneo che sta flagellando l’Italia sono impressionanti: la Tempesta s’è approfondita fino a 986hPa nel mar Tirreno e sta provocando fenomeni di Maltempo molto violenti da ormai oltre 24 ore. Il Maltempo proseguirà anche questa notte, soprattutto al Nord/Est ma anche tra basso Lazio e Campania e al Sud, tra Sicilia centro/orientale e Calabria meridionale e Jonica. I DATI meteorologici sono eccezionali: ...

Ciclone extra-tropicale nel mar Tirreno : tempesta di vento al sud - il Maltempo arriva anche al nord : Ultime ore davvero movimentate su gran parte del territorio italiano, alle prese con un potente vortice ciclonico responsabile di tantissimi danni e purtroppo anche una vittima. Situazione critica...

Maltempo - il Ciclone sprofonda a 986hPa nel mar Tirreno : sta diventando un Uragano Mediterraneo - sarà una serata terribile : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere una serata di Maltempo terribile: il Ciclone Mediterraneo posizionato sul mar Tirreno è sprofondato a 986hPa di bassa pressione e sta evolvendo a “Medicane”, cioè “Uragano Mediterraneo”, un vero e proprio Ciclone tropicale. Lo scenario è esplosivo, e le immagini satellitari impressionanti. In serata il vento raggiungerà le velocità più elevate, con raffiche di ...

Maltempo - il Ciclone Mediterraneo ha devastato la Marina di Policoro : danni gravissimi - è un disastro [FOTO] : Il Maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo ha letteralmente devastato, la scorsa notte, il litorale metapontino. Situazione drammatica a Policoro, dove i danni sono ingenti. Sul posto è arrivato il governatore della Regione Basilicata Vito Bardi, che ha annunciato il sopralluogo “per verificare di persona i danni del Maltempo. Ci sono – ha aggiunto – gravi danni alle infrastrutture, ma per fortuna non ne sono stati ...

Maltempo - l’esperto : “Nel pomeriggio il Ciclone potrebbe diventare un autentico Uragano Mediterraneo nel Tirreno tra Sicilia e Campania” [DETTAGLI] : Nel primo pomeriggio si scoprirà se anche il secondo minimo depressionario presente sul Mediterraneo darà origine a un secondo Medicane, una rara forma di Uragano simile a quelle tropicali (Tropical Like Cyclone,TLC) come è già avvenuto ieri anche se per poche ore. “Il Ciclone, denominato Detlef dall’università di Berlino, si sta iniziando ad approfondire, e il minimo sta per transitare sulla Sicilia orientale da Sud verso ...

Maltempo - le spaventose immagini dal Sud “epicentro” del Ciclone Mediterraneo : VIDEO impressionanti dentro la Tempesta : Il Maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo che sta flagellando l’Italia è particolarmente violento in queste ore nelle Regioni del Sud. Le immagini che arrivano da Puglia, Basilicata e Calabria sono a dir poco impressionanti. Le foto sono a corredo dell’articolo, nella gallery scorrevole. Di seguito i VIDEO: Maltempo, Gallipoli flagellata dal Ciclone Mediterraneo: immagini impressionanti [VIDEO] Maltempo, Salento in ginocchio per ...

Maltempo Puglia - il Ciclone Mediterraneo flagella le Murge : sradicati alberi secolari - gravi danni a Santeramo in Colle [FOTO] : Il Ciclone Mediterraneo sta colpendo con particolare veemenza la Puglia e in modo particolare l’Alta Murgia dove, a Santeramo in Colle (Bari) si sono verificati allagamenti nelle campagne e danni per alberi sradicati e crolli di comignoli e canne fumarie in città a causa del forte vento. Lungo la SP 160 (Via Alessandriello) un albero secolare è stato sradicato dalla furia del vento nelle prime ore del mattino: la strada è ancora bloccata. ...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo sta risalendo l’Italia : altre 24 ore di forte Maltempo - è come un Uragano di 2ª Categoria : Il Ciclone Mediterraneo che sta flagellando l’Italia è diventato un vero e proprio “mostro” di maltempo, raggiungendo una bassa pressione di 989hPa pochi chilometri a ovest delle isole Egadi, in Sicilia. Ha iniziato a risalire il mar Tirreno e nel corso del pomeriggio/sera, approfondendosi ulteriormente (fino a 986hPa circa), si muoverà verso Nord/Est, raggiungendo la Campania durante la prossima notte. Intanto il vento ha ...

Il ciclone mediterraneo si abbatte sulla Penisola : Maltempo da sud a nord : Un ciclone mediterraneo, in questo momento collocato appena a sud della Sicilia, sta provocando condizioni di serio maltempo su tutta la Penisola, in particolar modo sull'isola e sulle regioni meridionali. Come si può vedere dalle immagini del satellite, il vortice si muove in senso antiorario e con le sue spire coinvolge praticamente tutta l'Italia. I fenomeni più forti, però, li avremo inizialmente sui settori ionici della Calabria, sull'area ...

Meteo : vasto ciclone nel Tirreno - Maltempo su tutta Italia e fenomeni estremi : Davvero impressionante lo scatto satellitare, il quale ci mostra quasi tutta Italia sotto un tappeto di nuvole prodotte dal nuovo ciclone formatosi nella notte sul Canale di Sicilia. Si tratta di un...

Maltempo - il Ciclone Mediterraneo flagella Calabria e Sicilia nella notte : piogge alluvionali e vento da uragano [LIVE] : Il Ciclone Mediterraneo è arrivato e sta provocando forte Maltempo nella notte al Sud Italia: il vento di scirocco soffia impetuoso, con raffiche che hanno già superato i 100km/h nello Stretto di Messina e in varie località joniche della Sicilia. Le temperature sono elevatissime: i rilevamenti della mezzanotte sono quasi estivi con +20°C a Reggio Calabria e Tropea, +19°C a Crotone e Vieste, +18°C a Gallipoli, +17°C a Napoli, Bari, Lecce, ...

Allerta meteo Sicilia domani/ Previsioni : forte Maltempo - arriva ciclone mediterraneo : Allerta meteo Sicilia domani lunedì 11 novembre 2019. Le Previsioni: forte maltempo, arriva un ciclone mediterraneo. L'avvertimento della Protezione Civile.

Meteo - Maltempo senza pietà : doppio ciclone sull'Italia : Nei prossimi giorni lo Stivale si troverà al centro tra due perturbazioni: una si sta spostando verso Sud, mentre un'altra...

Maltempo : un anno fa il ciclone Vaia - la riforestazione è in crowdfunding (2) : (Adnkronos) - Il passaggio della tempesta negli ultimi giorni dell’ottobre 2018, si è lasciato alle spalle un’imponente scia di distruzione del patrimonio forestale: 494 i comuni colpiti tra Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli per un totale di 42.800 ettari di terreno danneggiati, l’equivalente di