Maltempo Capri | zona isolata | burrasca in corso | cade un pezzo di cornicione del

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) Ancoranel Golfo di Napoli e nell’Isola didove nel pomeriggio le condizioni meteo sono peggiorate. Il mare agitato con onde alte fino a tre metri e mezzo, con il vento da sud est che spira fino a 30/40 nodi ha messo a dura prova i collegamenti marittimi. Al momento l’isola dié collegata parzialmente con le linee lente. Nell’isola sono innumerosi interventi dei Vigili del Fuoco. Il forte vento ha causato diversi danni, come tettoie divelte e interruzione dell’energia elettrica in alcune zone dell’isola dei faraglioni. Al momento si registra un piccolo incidente ad un passante in via Tamborio, dove si contano numerosi rami sulle carreggiate ma non si registrano casi importanti al momento. Le forti raffiche di vento hanno causato il distacco di uno spigolo didalla torre campanaria nella celebre Piazzetta, con i calcinacci caduti sulle ...

