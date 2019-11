Maltempo Calabria | un ferito a causa del forte vento nel Crotonese | disagi nel Vibonese

Maltempo : allerta rossa su Calabria - Basilicata e Sicilia : Il Maltempo sferza ancora l’Italia. È allerta rossa su Calabria, Basilicata e Sicilia, mentre in Puglia è arancione e in altre dieci Regioni è gialla. Scuole chiuse da Nord a Sud: lo stop delle lezioni riguarda Venezia, ma anche Taranto, Lecce, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e alcuni Comuni Siciliani tra cui Catania (PREVISIONI METEO). Le allerte meteo sulla Penisola A portare piogge e forti venti, soprattutto al Sud, è la ...

Maltempo Calabria - allerta rossa a Crotone : riunione in Prefettura : Alle ore 16:30, nei locali della Prefettura di Crotone, è stato riunito il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), per fare il punto della situazione, in relazione alle ventilate avverse condizioni atmosferiche e alla previsione di allerta di colore rosso, che interessa, a partire dalle ore 13:00 di oggi 11 novembre e fino alle ore 24:00 di domani 12 novembre l’intera provincia di Crotone. Alla riunione erano presenti il rappresentante del ...

Maltempo Calabria : 84 alloggi a rischio - disposto lo sgombero : In conseguenza dell’innalzamento di allerta per le condizioni meteorologiche, che da arancione è passato a rosso, il vice sindaco di Crotone Bendetto Proto ha prorogato la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, che era stata gia’ disposta per oggi, anche per la giornata di domani, invitando la cittadinanza alla massima prudenza nelle prossime ore ed a limitare gli spostamenti. Nel frattempo e’ stato attivato il ...

Maltempo Calabria - primi fiocchi di neve sulla Sila : accese le speranze per la stagione sciistica : Pioggia a tratti, sebbene con ampi sprazzi di sereno, si registrano in molte zone della Calabria. Ed è arrivata anche la prima neve sulle vette della Sila. L’abbassamento delle temperature delle ultime ore, dopo il caldo anomalo che ha caratterizzato il mese di ottobre, “apre” all’arrivo dei primi fiocchi bianchi nella zona cosentina dell’Altopiano. E’ il caso delle piste di Camigliatello, a Monte Curcio, a ...

Allerta Meteo - serata di forte Maltempo al Sud : allarme alluvione a Salerno - forti temporali in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia insiste in queste ore su gran parte del Paese, con forti piogge in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio. Ma oggi è stata unagiornata di forti piogge soprattutto in Campania, come ampiamente previsto: sono caduti ben 140mm a Baronissi, 118mm a Cava San Pietro, 103mm a Frassineto, 78mm a Cava de’Tirreni, 65mm a Ravello, 58mm a Mercato San Severino. Adesso ...

Maltempo - oggi allerta arancione in Emilia Romagna e Calabria : Ancora allerta Maltempo sull'Italia: è arancione sui settori occidentali dell’Emilia-Romagna e sul versante tirrenico settentrionale della Calabria, come fa sapere la Protezione Civile. Gialla, invece, in altre 13 regioni, tra cui anche la Campania, già colpita da forti piogge ieri. Scuole chiuse nel Salernitano. Ma l’attenzione rimane alta anche sul territorio ligure dove già ieri si sono registrate inondazioni e frane da Levante a Ponente ...

Maltempo Calabria : “Al via i lavori in seguito alla frana di Bagnara” : “Tra qualche giorno inizieranno i lavori che, finalmente, metteranno fine all’isolamento della zona Santa Barbara di Pellegrina, nel comune di Bagnara Calabra, dovuto al crollo di una frana, avvenuto nel gennaio 2018. L’intervento consentirà inoltre la messa in sicurezza di uno dei tratti più critici della statale 18, particolarmente pericoloso soprattutto nei periodi invernali. Come aveva annunciato l’ex ministro delle ...