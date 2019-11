Maltempo Brindisi | disagi anche a Carovigno | rimandata la conferenza sui Templari

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 12 novembre 2019) Ilnon risparmia niente e nessuno., cittadina delno, nella giornata di oggi si sono avuti numerosia causa delle forti raffiche di vento e della pioggia incessante. Per questo il sindaco Massimo Lanzilotti, con una apposita ordinanza, ha vietato l'ingresso all'interno di parchi pubblici e cimiteri, proprio per il pericolo che il vento possa spezzare rami di albero o pali dell'illuminazione. Al momento resta chiusoil Castello Dentice di Frasso, sempre per motivi di sicurezza, per cui ladi questa sera sui Cavalieriorganizzata dall'Università Popolare "Guglielmo Cesaria" è rinviata a martedì prossimo 19 novembre. Lo comunica l'organizzazione nell'apposita pagina Facebook dedicata all'evento. Il presidente dell'Università Popolare: 'Condizioni meteo proibitive' Sulla vicenda è intervenuto immediatamente il presidente ...

brindisioggi : #Maltempo: tromba d’aria a Mesagne, a Brindisi chiusi anche i cimiteri: - ilmetropolitan : Maltempo. Puglia, voli dirottati da Bari a Brindisi - Telebari : Maltempo, dirottati su Brindisi due voli in arrivo a Bari. Alberi divelti dal vento a Santeramo - VIDEO - #Bari… -