Maltempo Basilicata | Lamorgese | “In contatto col prefetto di Matera | vicina alle

Maltempo - tromba d'aria in Basilicata.VIDEO : In Basilicata l'area più colpita dal Maltempo è il materano, ed in particolare la fascia jonica lucana, dove in nottata una tromba d'aria si è abbattuta tra Scanzano Jonico e Policoro, provocando la caduta di alberi e pali della luce e causando danni alle coperture di abitazioni e aziende.

Maltempo Basilicata : in Metaponto ingenti danni alle aziende agricole : Le piogge torrenziali accompagnate da venti fortissimi con raffiche fino a 100 km/h sulla fascia jonica stanno generando enormi danni a strutture sia civili che agricole: lo fa sapere Coldiretti Basilicata. “Le serre per le colture di pregio del metapontino in queste ore sono messe a durissima prova, – spiega il presidente provinciale, Gianfranco Romano – in particolar modo nelle zone a ridosso della strada statale 106 jonica ...

Maltempo : allerta rossa su Calabria - Basilicata e Sicilia : Il Maltempo sferza ancora l’Italia. È allerta rossa su Calabria, Basilicata e Sicilia, mentre in Puglia è arancione e in altre dieci Regioni è gialla. Scuole chiuse da Nord a Sud: lo stop delle lezioni riguarda Venezia, ma anche Taranto, Lecce, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e alcuni Comuni Siciliani tra cui Catania (PREVISIONI METEO). Le allerte meteo sulla Penisola A portare piogge e forti venti, soprattutto al Sud, è la ...

