Maltempo Basilicata | in Metaponto ingenti danni alle aziende agricole

Maltempo : allerta rossa su Calabria - Basilicata e Sicilia : Il Maltempo sferza ancora l’Italia. È allerta rossa su Calabria , Basilicata e Sicilia , mentre in Puglia è arancione e in altre dieci Regioni è gialla. Scuole chiuse da Nord a Sud: lo stop delle lezioni riguarda Venezia, ma anche Taranto, Lecce, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria , Napoli e alcuni Comuni Sicilia ni tra cui Catania (PREVISIONI METEO). Le allerte meteo sulla Penisola A portare piogge e forti venti, soprattutto al Sud, è la ...

In Sicilia - Calabria e Basilicata è stata dichiarata l’allerta arancione a causa del Maltempo : La Protezione Civile ha dichiarato per lunedì un’allerta di livello arancione per rischio idraulico, idrogeologico e rischio temporali in Sicilia , Calabria e Basilicata (il livello arancione è a metà tra il verde, più lieve, e il rosso, più grave). L’allerta è

Maltempo al Sud : allerta arancione in Sicilia - Calabria e Basilicata : Il Maltempo colpisce il Sud Italia, dove una nuova perturbazione in arrivo dall'Africa porta piogge, venti forti e mareggiate. È allerta arancione in Sicilia, Calabria e Basilicata. Oggi le scuole rimarranno chiuse a Crotone, Catanzaro e altri Comuni calabri e Siciliani (LE PREVISIONI). Scuole chiuse in diversi comuni della Calabria e della Sicilia A Catanzaro, in particolare, il sindaco Sergio Abramo ha disposto che tutti gli istituti ...