Maltempo | allerta rossa e scuole chiuse nel meridione Tromba d’aria in provincia di

Maltempo - allerta rossa al Sud : “E’ calamità tra allagamenti - alberi abbattuti e frane” : “alberi abbattuti, serre divelte dal vento, olive sbattute a terra prima della raccolta e campi sott’acqua per i nubifragi che stanno flagellando le regioni del sud con l’allerta rossa della protezione civile su Calabria, Basilicata e Sicilia ed arancione invece in Puglia“: è quanto emerge dal primo bilancio dei violenti nubifragi effettuato dalla Coldiretti che chiede di “verificare le condizioni per lo stato di calamità nelle ...

Allerta rossa per il Maltempo in Sicilia - scuole chiuse e smottamenti : scuole chiuse, oggi, a causa dell'Allerta rossa, in numerose città Siciliane, compresi i capoluoghi di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa. Ma anche grossi centri come Noto, Pozzallo e Caltagirone. chiuse pure le sedi dell'Università di Catania, incluse quelle di Ragusa e Siracusa, e nella Scuola Superiore di Catania. Cimiteri, impianti sportivi e giardini subiscono precauzionalmente la stessa sorte. Allerta arancione a Palermo come ...

Maltempo : allerta rossa al Sud. Scuole chiuse e disagi alla circolazione : allerta rossa al Sud per l’ondata di Maltempo che sta interessando l’Italia e in particolare Calabria, Basilicata e Sicilia. In Puglia l’allerta meteo è arancione. allerta gialla in Campania, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lombardia, Veneto, Toscana e Sardegna. In molte città le Scuole oggi sono chiuse, da Venezia a Napoli, da Lecce e Brindisi fino a Catanzaro e Reggio Calabria. Il Maltempo sta provocando anche ...

Il Maltempo sferza l'Italia : allerta rossa e scuole chiuse. DIRETTA : Le regioni più colpite sono Basilicata, Calabria e Sicilia. Alberi caduti nel Salento, mareggiate e allagamenti in provincia di Catanzaro

Maltempo : allerta rossa su Calabria - Basilicata e Sicilia : Il Maltempo sferza ancora l’Italia. È allerta rossa su Calabria, Basilicata e Sicilia, mentre in Puglia è arancione e in altre dieci Regioni è gialla. Scuole chiuse da Nord a Sud: lo stop delle lezioni riguarda Venezia, ma anche Taranto, Lecce, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e alcuni Comuni Siciliani tra cui Catania (PREVISIONI METEO). Le allerte meteo sulla Penisola A portare piogge e forti venti, soprattutto al Sud, è la ...

Maltempo Sicilia : allerta meteo arancione a Palermo : Prosegue anche oggi l’allerta meteo arancione su Palermo: la Protezione Civile Regionale ha diffuso l’avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24. Nell’area piove ininterrottamente da ieri. L'articolo Maltempo Sicilia: allerta meteo arancione a Palermo sembra essere il primo su meteo Web.

Maltempo Sicilia - allerta rossa nel Siracusano : scuole chiuse : Il vicesindaco di Siracusa Pietro Coppa ha disposto la chiusura di tutti gli impianti sportivi cittadini pubblici e privati, cimiteri, scuole di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici. L’ordinanza fa seguito alle condizioni meteo avverse con allerta rossa ed e’ in vigore da questo pomeriggio e per le successive 24-36 ore. Stesso provvedimento e’ stato adottato anche dai comuni della provincia. A Siracusa chiusi anche ...

Maltempo Calabria - allerta rossa a Crotone : riunione in Prefettura : Alle ore 16:30, nei locali della Prefettura di Crotone, è stato riunito il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), per fare il punto della situazione, in relazione alle ventilate avverse condizioni atmosferiche e alla previsione di allerta di colore rosso, che interessa, a partire dalle ore 13:00 di oggi 11 novembre e fino alle ore 24:00 di domani 12 novembre l’intera provincia di Crotone. Alla riunione erano presenti il rappresentante del ...

Allerta Maltempo al Centro Sud - domani scuole chiuse in diverse città : scuole chiuse, domani 12 novembre, in diverse città del Centro-Sud a causa della nuova ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia. Sono soprattutto Calabria, Puglia, Sicilia e Basilicata le regioni dove i sindaci hanno deciso di lasciare gli studenti a casa per le allerte meteo diramate dalla Protezione civile, ma le scuole rimarranno chiuse anche ad Anzio, nel Lazio. domani e dopodomani, invece, è sospesa l'attività di nidi e ...

Maltempo : domani scuole chiuse a Caltagirone - allerta rossa : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - Il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, d’intesa con l’assessore alla Protezione civile Francesco Caristia, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, martedì 12 novembre. La protezione civile regionale ha diramato un'allerta

Maltempo : domani scuole chiuse a Caltagirone - allerta rossa : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, d’intesa con l’assessore alla Protezione civile Francesco Caristia, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, martedì 12 novembre. La protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo rossa per domani sulla Sicilia orientale. Dal municipio si raccomanda prudenza ai cittadini, e li si invita a limitare ...

Maltempo : domani scuole chiuse a Caltagirone - allerta rossa : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, d’intesa con l’assessore alla Protezione civile Francesco Caristia, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, martedì 12 novembre. La protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo rossa per domani sulla Sicilia orientale. Dal municipio si raccomanda prudenza ai cittadini, e li si invita a ...

Maltempo : allerta rossa - domani a Noto scuole chiuse : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - scuole, cimitero, impianti sportive e ville comunali chiuse domani, martedì 12 novembre, a Noto, in provincia di Siracusa, a causa del Maltempo. Dopo l’allerta rossa diffusa dalla Protezione civile regionale sulla Sicilia orientale, il sindaco Corrado Bonfanti ha emess

Maltempo : allerta rossa su Pozzallo - domani scuole chiuse : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - allerta rossa oggi pomeriggio e domani sul Comune di Pozzallo, nel ragusano. A seguito dell’avviso regionale della Protezione Civile,il sindaco Roberto Ammatuna ha emanato un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani e il grupp