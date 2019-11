Maltempo | acqua alta a Venezia | la marea entra anche a San Marco Allerta rossa in

Maltempo - acqua alta a Venezia. Allerta rossa in Basilicata - Calabria e Sicilia. Scuole chiuse in tante città : Maltempo e Scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta...

Maltempo Puglia : nubifragi e campi allagati da oltre 2 metri d’acqua : “Una violentissima ondata di Maltempo ha investito la Puglia con trombe d’aria e nubifragi con campi allagati da oltre 2 metri di acqua, alberi sferzati dalle forti raffiche di vento, spezzati e sradicati, olive a terra, canali esondati, serre e tendoni distrutti, fiumi di fango che stanno coprendo campi e strade rurali, circolazione stradale interrotta e scuole chiuse“: è quanto si sta verificando in Puglia, in tutte le ...

Maltempo - allerta rossa e scuole chiuse nel meridione. Tromba d’aria in provincia di Matera - acqua alta a Venezia : Tromba d’aria a Matera, acqua alta a Venezia, disagi a Roma: continua da qualche giorno il Maltempo su gran parte delle regioni italiane. La perturbazione proveniente dall’Africa colpisce soprattutto le regioni meridionali, portando piogge, venti forti e mareggiate. Molti comuni hanno deciso di tenere le scuole chiuse, tra questi Taranto, Lecce, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e Venezia. È allerta rossa per Calabria, ...

Piogge e alluvioni lampo - così il Maltempo avvolge l'Italia fino al weekend - A Venezia acqua a 120 cm : Oggi la situazione più critica al Sud. Domani e dopodomani tregua, ma da giovedì sera una nuova ondata

Caos Maltempo nella Capitale : strade e sottovie sommerse dall’acqua e alberi crollati : Roma – strade allagate, alberi crollati e ingenti disagi. Sono tanti i problemi causati dalle forti piogge cadute su Roma e il suo litorale nelle ultime ore. Grossi problemi si sono registrati in particolare ad Ostia e Acilia, ma anche a Torvaianica e Pomezia. A Campo Ascolano, nei pressi dello svincolo per Via Arno, la strada è completamente sommersa dalle acque piovane. Ad Acilia, invece, un albero è caduto nelle vicinanze ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : alta marea prevista anche per domani : Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile segnala che oggi, sabato 9 novembre, la marea ha raggiunto un massimo di 104cm alle ore 9.20 a Punta della Salute, rimanendo sopra i 100cm anche oggi per più di 2 ore. La marea di oggi è stata causata dalla sessa generata dall’evento meteorologico di ieri mattina. “Nel loro passaggio – spiegano i tecnici del Centro maree – le perturbazioni agiscono sulla ...

Maltempo Toscana : chiusa una terapia intensiva a Pisa per infiltrazioni d’acqua : Un’infiltrazione di acqua dalle macchine dell’impianto di trattamento dell’aria nella terapia intensiva dell’edificio 6 all’ospedale di Cisanello a Pisa ne ha reso necessaria oggi la chiusura temporanea, “in attesa del ripristino delle condizioni di operabilità e due degenti sono stati spostati nelle altre terapie intensive, senza necessità di riprogrammare le attività previste“. Lo rende noto ...

Maltempo Napoli : voragine in viale Calascione a causa di infiltrazioni d’acqua : In viale Calascione, nella zona di Monte di Dio, a Napoli, questa notte si è aperta una voragine a causa di infiltrazioni di acqua. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale ed il tratto di strada è stato transennato. Tecnici di ABC e del servizio fognature del Comune di Napoli sono al lavoro per individuare l’origine della infiltrazione di acqua. L'articolo Maltempo Napoli: voragine in viale Calascione a causa di infiltrazioni ...

Maltempo : a Venezia stamattina acqua alta a 1 metro e 10 cm : Venezia, 8 nov. (Adnkronos) – acqua alta stamane in centro storico a Venezia e a Chioggia. Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile ‘ direzione Polizia Locale del Comune di Venezia segnala che la marea ha raggiunto un massimo di 110 cm alle ore 9.10 a Punta della Salute e 106 cm a Chioggia alle 08.45.La marea di oggi è stata causata dal passaggio di un rapido fronte perturbativo che ha innescato vento ...

Maltempo - a Venezia in arrivo l’acqua alta : allerta da venerdì 8 Novembre : Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile – direzione Polizia locale del Comune di Venezia, segnala che a partire da venerdì 8 Novembre, le previsioni meteorologiche propongono una configurazione favorevole al fenomeno dell’acqua alta. Il Centro Meteo dell’Arpa Veneto indica che questa settimana sarà caratterizzata dall’ingresso a più riprese di masse d’aria da nord-ovest, di origine polare, ...

