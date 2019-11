Maltempo : a Venezia impegnati 40 volontari della Protezione civile : Venezia, 12 nov. (Adnkronos) – Viste le previsioni di marea il servizio Protezione civile del Comune, questa mattina, ha operato complessivamente con oltre 40 volontari. Sono stati istituiti due punti informativi a piazzale Roma e presso la stazione Santa Lucia e sono state monitorate alcune situazioni potenzialmente critiche. A Pellestrina e al Lido di Venezia, dove erano presenti complessivamente 4 squadre di volontari, non vi sono state ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : Basilica di San Marco a rischio [FOTO e VIDEO] : L’acqua alta a Venezia stamani è arrivata a 130 centimetri invadendo quasi il 50% del centro storico della città e gran parte di Piazza San Marco, uno dei punti più bassi della città: ancora una volta non ha risparmiato la Basilica di San Marco che è adesso a rischio allagamento. “Invadendo l’atrio con 70 centimetri d’acqua, che sicuramente produrranno danni ai materiali lapidei: mattoni e alle colonne dello storico ...

Maltempo Venezia : turni notturni per difendere San Marco dalla marea : Il Maltempo che sta interessando gran parte d’Italia preoccupa a Venezia, dove in serata è prevista nuovamente alta marea. La procuratoria della Basilica di San Marco di Venezia ha già predisposto turni di guardia fino a tarda notte per difendere la cattedrale, quanto più possibile, dall’eccezionale acqua alta che si sta registrando in queste ore. Già inondato dall’acqua nella tarda mattinata di oggi il nartece, la parte ...

Maltempo : a Venezia invaso dall’acqua alta atrio Basilica di San Marco : Venezia, 12 nov. (Adnkronos) – L’acqua alta di stamattina, arrivata a quota 130 centimetri, che ha invaso poco meno del 50 per cento del centro storico di Venezia e gran parte di Piazza San Marco, uno dei punti più bassi della città, ancora una volta non ha risparmiato la Basilica di San Marco, “Invadendo l’atrio con 70 centimetri d’acqua, che sicuramente produrranno danni ai materiali lapidei: mattoni e alle ...

Maltempo : A Venezia acqua alta a 127 cm - a Chioggia superati i 130 cm : Venezia, 12 nov. (Adnkronos) - Il Centro Previsioni e segnalazioni Maree della Protezione civile – direzione Polizia locale del Comune di Venezia segnala la marea ha raggiunto un massimo di 127 centimetri alle ore 10.35 a Punta della Salute Canal Grande, 130 centimetri alle Fondamente Nove e 132 cen

