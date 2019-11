Malattie del cuore | negli occhi è scritto il rischio

Alla scoperta della dieta chetogenica : alleata di epilessia e Malattie metaboliche : 30 postazioni, 15 famiglie e gli chef del gambero Rosso. Sono gli ingredienti che hanno animato Ketocooking, il corso di cucina chetogena rivolto ai pazienti e alle loro famiglie per spezzare con gusto la monotonia e le difficoltà di una dieta obbligata. L’incontro, organizzato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, si è tenuto a Roma sabato 9 novembre presso la Città del Gusto del Gambero Rosso, con il patrociniodell’Associazione Italiana Glut ...

Le sfide della microbiologia : superbug - legionellosi e Malattie da zanzare : Le sfide che attendono la microbiologia “sono sempre più complesse. In soli 10 anni, se si scorrono il programma del convegno Amcli del 2009 e quello di quest’anno, si notano tematiche nuove. Dieci anni fa, per esempio, non venivano trattati temi quali i patogeni trasmessi dalla puntura delle zanzare tranne la malaria. Anche le infezioni potenzialmente endemiche come la legionellosi trovavano poco spazio. Per non parlare del tema ...

“Pulire via” le Malattie del sangue con magneti - presto test nel Regno Unito : Un giovane ingegnere britannico, George Frodsham, ha progettato un sistema di filtraggio del sangue con la sua start up MediSieve: malattie mortali come la leucemia, la sepsi e la malaria potrebbero essere rimosse dal corpo usando semplicemente dei magneti. Secondo i media britannici, i test sull’uomo potrebbero iniziare nel 2020. MediSieve è uno spin off dell’University College London, creata nel 2015 per sviluppare e ...

Sigarette elettroniche causa di Malattie/ Il Cdc : "Colpa della Vitamina E acetato' : Sigarette elettroniche, il Cdc denuncia una correlazione fra le stesse e le malattie polmonari a causa della Vitamina E acetato

Micol e Giorgia - bimbe con Malattie rare/ Affetto della gente - ritardo della ricerca : Micol e Giorgia, bambine affette da malattie rare: dopo il servizio mandato in onda da 'Le Iene' qualcosa si è mosso, gli sviluppi.

Malattie della pelle - l’appello di SIDeMaST : “Educhiamo i dermatologi a riconoscere le Malattie anche sulla pelle scura” : Nei Paesi tropicali le malattie dermatologiche e le altre patologie che presentano un coinvolgimento della cute sono tra le più diffuse. Un’indagine di SIDeMaST (Società Italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie Sessualmente Trasmesse) ha permesso di osservare solo in Etiopia circa 76.000 casi dal 2015 ad oggi. Lupus eritematoso sistemico, dermatomiosite, sclerodermia, psoriasi, dermatite atopica, dermatite da ...

Colpi di testa causa di Malattie neurodegenerative nei calciatori? I sorprendenti risultati di uno studio dell’università di Glasgow : Uno studio dell’università di Glasgow ha messo in relazione un maggior indice di mortalità per cause neurodegenerative nei calciatori rispetto alla popolazione normale: la causa potrebbero essere i Colpi di testa I ricercatori dell’università di Glasgow hanno condotto uno studio riguardante i possibili danni che i ripetuti Colpi di testa possono avere sulla salute di un calciatore. Lo studio, pubblicato sul ‘New England ...

Dal dolore muscolare al respiro affannoso : i sintomi generali e respiratori dell’influenza sono simili a quelli di molte altre Malattie : La vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell’influenza. L’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-19 riportano, tra gli obiettivi di copertura per la vaccinazione antinfluenzale il 75% come obiettivo minimo perseguibile e il 95% come obiettivo ottimale negli ultrasessantacinquenni e nei gruppi a rischio. Dalla metà di ottobre fino a fine dicembre la vaccinazione ...

Stretto legame tra diabete e Malattie reumatiche : gli effetti dell’infiammazione sulla glicemia : Sono 5milioni gli italiani che soffrono di una delle 150 patologie reumatiche ad oggi conosciute. Non essendoci ancora un registro nazionale, altri dati stimano che siano più di 13milioni le persone affette dalle malattie reumatiche. Tra questi, il Piemonte ne conta 365.000, dei quali più di 190.000 nella sola città di Torino. Ma i numeri, complice anche l’invecchiamento della popolazione, sono destinati ad aumentare. E, di conseguenza, ...

I benefici della dieta giapponese : aiuta a prevenire Malattie cardiovascolari - diabete e cancro : In programma oggi a Roma il convegno “dieta giapponese e prevenzione oncologica“, organizzato da MA Provider con il contributo non condizionato di Astellas. In occasione dell’incontro verrà sottolineata l’importanza dell’alimentazione nella prevenzione e nella lotta alle patologie oncologiche, con specifico riferimento al tumore alla prostata. “Per noi è una vera soddisfazione supportare questa iniziativa che fa conoscere ...

Agenti uccisi a Trieste - l'ordinanza del gip : "Killer ha agito con lucidità. Niente che documenti Malattie mentali" : In esclusiva i contenuti del provvedimento che ha comfermato il fermo di Meran. "L'omicida aveva familiarità con le armi"

Malattie della pelle : la guida degli esperti del Bambin Gesù su come distrarre i bambini dal prurito : Roma – La dermatite atopica, patologia della pelle tra le più diffuse in età pediatrica, colpisce circa 1 Bambino su 5. Le ittiosi, gruppo di Malattie genetiche rare, a seconda della forma ne colpiscono da 1 su 3.000 a 1 su 200.000. Le caratteristiche comuni sono l’alterazione della barriera cutanea, la secchezza, il prurito e la necessità di cure continue. Sono croniche e incidono sulla qualità di vita dei pazienti e dei familiari per il ...