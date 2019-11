Mafia | il boss di Manfredonia Pasquale Ricucci ucciso a fucilate sotto casa

Mafia - condanne fino a 19 anni in abbreviato per boss e affiliati ai clan di Trapani. Anche quello del superlatitante Messina Denaro : Tredici condanne e un’assoluzione nel processo, celebrato con rito abbreviato, ai clan della provincia di Trapani e alla “famiglia” del boss latitante Matteo Messina Denaro. Le pene complessive stabilite dal giudice per l’udienza preliminare di Palermo, Cristina Lo Bue, ammontano a 150 anni di carcere per i reati, contestati a vario titolo, di associazione mafiosa e favoreggiamento. Nicola Accardo, capoMafia di Partanna e ...

Mafia - il gip ha convalidato i fermi di Antonello Nicosia e del boss Accursio Dimino : È stato convalidato il fermo di Antonello Nicosia, ex collaboratore di una deputata e attivista radicale, e il boss di Sciacca Accursio Dimino, accusati di associazione mafiosa dalla Dda di Palermo. Il gip ha convalidato il provvedimento e accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dai pm. Stessa decisione per Luigi e Paolo Ciaccio e Massimo Mandracchi, gli altri tre indagati per favoreggiamento. L’indagine, coordinata dal ...

Mafia - così Nicosia voleva cambiare partito : “Occhionero sta con Grasso. Io vorrei andare con Forza Italia”. Il boss : “Sono più garantisti” : Il doppio gioco poteva diventare pericoloso. Per questo motivo Antonello Nicosia voleva cambiare cavallo: lasciare l’incarico di assistente di Giuseppina Occhionero, deputata di Liberi e Uguali (ora con i renziani di Italia Viva), e trovare “nuovi sponsor politici“. Il motivo? La parlamentare con cui collaborava era stata eletta nella lista di Pietro Grasso, ex procuratore nazionale AntiMafia. Non il massimo per ...

Mafia - il boss fermato con Nicosia era socio dell’ex parlamentare di Forza Italia : Oggi è finito di nuovo in manette per associazione mafiosa. Ieri è stato addirittura tra i soci di Massimo Maria Berruti, ex finanziere, poi avvocato della Fininvest di Silvio Berlusconi e deputato di Forza Italia. È il curriculum di Accursio Diminio, capo della famiglia mafiosa di Sciacca (Agrigento), fermato dalla procura di Palermo mentre si stava preparando per partire verso gli Stati Uniti. Dimino viene intercettato più volte con Antonello ...

Mafia : Caselli - ‘Ciancimino arrogante - non voleva parlare dei rapporti tra boss e politica’ : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – “Vito Ciancimino era sfuggente e arrogante, io speravo che collaborasse sugli appalti, perché lui sapeva tutto di appalti. Se avesse voluto collaborare c’era un oceano sterminato da percorrere, invece menava il can per l’aria. Di Mafia e politica e Mafia e appalti non voleva parlare, e diventava sempre più scostante e insofferente. Così decisi di lasciare soli, a coltivare le speranza ...

