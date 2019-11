L’universo di Watchmen in 5 punti fra serie tv e fumetto

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 12 novembre 2019) La megaproduzione HBO di– in onda su Sky Atlantic in contemporanea USA – è quasi arrivata a metà del suo ciclo di vita, con un numero di episodi sufficiente a scatenare le lodi o lo sdegno degli spettatori. A un estremo dello spettro troviamo critici e appassionati del tutto conquistati dalla narrativa stratificata della, capace di chiarire collegamenti e seminare nuove incertezze al tempo stesso. All'altro estremo una fetta di amanti del, indigati da un adattamento stupido, noioso e troppo politicizzato di una storia nata per riflettere su psicologia e umanità. Se la verità assoluta è irraggiungibile e il gradimento dipende da gusti e giudizi personali, restano comunque alcuni elementi oggettivi da trarre dai primi episodi di. Ne raccogliamo cinque per riflettere sulle intenzioni e le ambizioni della. L'America (non troppo) alternativa di ...