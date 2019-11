Ludens è il nuovo singolo dei Bring Me The Horizon per il videogioco Death Stranding

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 12 novembre 2019) A meno di un anno dall'uscita di Amo arriva ildeiMe The, registrato in esclusiva per la colonna sonora del. Per l'occasione la band di Oli Sykes è stata intervistata da NME e ha raccontato la natura delmateriale della band che vede una nuova e ulteriore evoluzione nello stile. Siamo ben lontani dalle esplosioni scream-o di Shadow Moses e i brani contenuti in Amo erano già una conferma: la band di Sheffield strizza maggiormente l'occhio - e le corde vocali - all'elettronica, mantenendo con il metalcore degli esordi un rapporto di reciproco rispetto. Con, questo il nome dell'inedito, troviamo una nuova virata verso un timido industrial, una realtà creata appositamente per ildi Hideo Kojima. Oli Sykes ha spiegato a NME: "Ilmateriale non ha nulla a che fare con ciò che succede in Amo, ma ...

OptiMagazine : Ludens è il nuovo singolo dei @bmthofficial per il videogioco Death Stranding (video, testo e traduzione)… - Eurogamer_it : Pubblicato il nuovo video dei Bring Me The Horizon dedicato a #DeathStranding. - Metalitalia : BRING ME THE HORIZON: in streaming il nuovo singolo 'Ludens' #BRINGMETHEHORIZON - -