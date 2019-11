LIVE Trento-Buducnost 69-76 | EuroCup basket in DIRETTA | la Dolomiti è condannata da un

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:21 Si chiude qui la nostra, grazie per averci e seguito e buon proseguimento di serata. Mvp dell’ incontro è sicuramente Hassan Martin, autore di un grande secondo tempo, che chiude con 18 punti e 7 rimbalzi. Cobbs non vive una felice serata al tiro (5 punti) ma è fondamentale spazzando la bellezza di 11 assist. Peril miglior marcatore è Blackmon con 16 punti, 14 dei quali arrivati però nel primo periodo. FINISCE QUI! L’aquila perde per 69-76 contro ilcomplice un terzo periodo in cui è stata surclassata dagli ospiti per 31-8. 69-76 King va a segno con due liberi dopo il fallo. L’errore di Mian mette fine alle già bassissime speranze di rimonta di. Sbaglia anche Craft dalla lunga distanza ma è possessodopo la lotta a rimbalzo. 2 triple in fila sbagliate da Mian e ...

