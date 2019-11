LIVE Trento-Buducnost 49-64 | EuroCup basket in DIRETTA | terzo periodo da incubo per la

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53-66 Ilic si mangia un canestro già fatto ma rimedia subito sul rimbalzo offensivo. 53-64 Cortissimo con la tripla Forray ma Craft è solo sotto canestro e ne appoggia due facili. Chiama subito timeout il coach ospite. 51-64 Corre bene il campocon Craft che va dietro la schiena e poi serve Kelly per la schiacciata in solitaria. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 49-64 A segno i montenegrini sull’ultimo possesso con Meiers. 49-62 2/2 per la guardia. Meno di un minuto da giocare. Ennesimo fallo subito da Ivanovic, altri due liberi per lui. 49-60 King risponde presente a rimbalzo d’attacco e ne mette 2. 47-60 Il solito Martin è ben servito da Ivanovic sul gioco a due. 47-58 Il neo entrato Mian segna col fallo in penetrazione e sblocca l’attacco di casa. Non va a segno però il libero supplementare. 45-58 Percorso ...

zazoomnews : LIVE Trento-Buducnost 22-13 EuroCup basket in DIRETTA: super difesa e un super Blackmon Dolomiti avanti di 9 -… - OA_Sport : LIVE Trento-Buducnost, EuroCup basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomnews : LIVE Trento-Buducnost EuroCup basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Trento-Buducnost #EuroCup #basket -