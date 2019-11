LIVE Trento-Buducnost 45-46 | EuroCup basket in DIRETTA | 13-4 di parziale montenegrino nel

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45-50 Bamforth da tre punti! Primo vero allungo delin evidente difficoltà. È salita prepotentemente di colpi la difesa ospite,tenuta a soli 4 punti in questo terzo periodo. 45-47 1/2 per il. Fallo di Kelly,è in bonus e Ivanovic andrà in lunetta. 45-46 Li sbaglia entrambi il classe 1995. Altro fallo e altri liberi per Martin che in questa ripresa è un vero e proprio fattore. 45-46 2/2 per l’ex Bayreuth. Quarto fallo per Aaron Craft, pessima notizia per coach Brienza e due liberi per Martin. 45-44 Gentile pesca il taglio di Kelly che appoggia bene al tabellone nonostante la buona difesa.non è nuova a subire pesanti parziali negativi, vediamo come sapranno reagire i bianconeri. 43-44 Martin dominante sotto canestro, nessun aiuto difensivo, e due facili per lui. 11-2 di ...

