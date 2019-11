LIVE Grecia-Italia 6-9 | World League pallanuoto 2019-2020 in DIRETTA | importante successo

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE ULTIMO QUARTO.6-9 7’07” Gol. Ancora Argyropoulos a battere Del Lungo in superiorità numerica ellenica.6-9. 6’40” GOOOOLLLLL!!!! Bodegas si smarca e segna a uomini pari.5-9. 3’43” Gol. Argyropoulos batte Del Lungo su rigore. Esce per limite di falli Figari.5-8. 4’06” GOOOOLLLLL!!!! Renzuto capitalizza l’uomo in più in uscita dal time out dopo un lungo giro palla.4-8. 4’35” Fuori dallo specchio il tiro di Genidounias. 5’45” GOOOLLLLL! Aicardi dopo essersi guadagnato un corner sigla il nuovo +3 azzurro.4-7. 7’03” Grande anticipo difensivo di Di Fulvio, che disinnesca l’attacco ellenico. 8’00” Primo possesso per il ...

