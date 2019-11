LIVE Grecia-Italia 1-1 | World League pallanuoto 2019-2020 in DIRETTA | pareggia Luongo!

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5’22” GOOOLLLL!!!!!! Luongoi conti sfruttando l’uomo in più!1-1. 2’15” Gol. Fontoulis segna su rigore.1-0. INIZIO PRIMO QUARTO 18.30 Il Settebello che vedremo all’opera non si discosterà di molto da quello campione del mondo: mancano all’appello soltanto capitan Figlioli per scelta tecnica (turno di riposo per lui) ed Echenique per infortunio (problema muscolare), sostituiti da Damonte e Cannella. Lasi affiderà come sempre alo zoccolo duro dell’Olympiacos. 18.25 In pratica la sfida sera sarà già decisiva per il cammino delle due selezioni: un successo potrebbe avvicinare già una delle due alle prime quattro posizioni della rassegna, che potrebbe anche bastare nel caso in cui la Super Final di Wordnon si disputi in Europa (in ...

