Live | figlio di Ilona Staller si difende | “Non ho nulla da nascondere”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 12 novembre 2019), suoNon è la d’Urso smentisce tutto: “Ecco come sono andate le cose” In quest’ultima puntata didi Barbara d’Urso finalmente è intervenuto ildi, Ludwig Maximillian Koons per fare chiarezza sulla nota vicenda legata alla presunta detenzione di sostanze stupefacenti ritrovate all’interno della sua abitazione. E a tal proposito il ragazzo ha tenuto chiarire la sua posizione in merito: “Sono state riportate cose inverosimili…A me non hanno trovatoe non ho nessuna denuncia…” Successivamente ildi, in arte Cicciolina, ha spiegato dettagliatamente cosa sarebbe successo: “Nella mia abitazione c’erano questi tre operai che avrebbero dovuto ristutturarla in 3 serttimane per adibirla a b&b…E a loro le forze dell’ordine, dopo la ...

ciro_clienti : @enrick81 @famigliasimpson @Tvottiano @vinceDuVe @Veronique__94 @tw_fyvry @borraccino_ @napoliforever89 @MasterAb88… - RadioInBlu : Bambini dell’#Isis – Tornato in Italia Alvin, figlio di miliziana straniera. Trovato nel campo di Al Hol, in Siria,… - herestomyswift : voglio solo ricordarvi che due anni fa al terzo live i måneskin si esibivano con Somebody Told Me e l'anno scorso A… -