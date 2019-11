LIVE Djokovic-Thiem 5-4 | Atp Finals 2019 in DIRETTA | equilibrio all’O2 Arena!

LIVE Djokovic-Thiem 3-2 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : break e controbreak a Londra! Pazzesco l’austriaco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Buona prima del #5 al mondo. 3-2 break A ZERO DI THIEM! Pazzesco break e controbreak nel match! 0-40 TRE PALLE break THIEM! IMPRESSIONATE ROVESCIO! L’austriaco avanza ed aggredisce la rete dopo un rovescio Pazzesco e chiude a rete con lo schiaffo a volo. 0-30 Aveva fatto tutto bene Nole cambiando direzione con il rovescio, ma poi, nel momento di chiudere con il diritto, impatta in ...

15-0 buona prima del #5 al mondo. 2-1 Impeccabile Djokovic sin qui. 40-0 Lungo il rovescio di Thiem che perde la diagonale di rovescio. 30-0 Prima esterna e schiaffo al volo di Nole. 15-0 buona prima del serbo. 1-1 Parte bene anche Thiem al servizio: prima e diritto. 40-30 buona prima del classe '93. 30-30 Non si muove Nole sull'accelerazione di Thiem: l'austriaco si fa ...

21.08 Il serbo parte per vincere il sesto titolo e raggiungere Roger Federer come trofei delle ATP Finals: l'anno scorso, il #2 al mondo ha perso contro Sascha Zverev. 21.05 Comincia il riscaldamento. 21.03 I giocatori scendono in campo: aumentano i battiti della O2 Arena! 21.01 Novak Djokovic ha raggiunto 6 finali quest'anno: ha vinto gli Australian Open e Wimbledon come Major, ...

I gironi ai raggi X delle ATP Finals 2019–Il regolamento del torneo dei Maestri–Esordio positivo di Dominic Thiem a Londra–Rullo Djoker: Berrettini tramortito Salve e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Dominic Thiem, valido per la seconda giornata del gruppo Bjorn Borg delle ATP Finals 2019 di tennis. Sull'hard indoor della O2 Arena di ...

E' tutta per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. Finisce in 1 ora e 3 minuti il match tra Djokovic e Berrettini: 6-2 6-1 per il n.2 del mondo. dominio del serbo e l'azzurro ha potuto fare decisamente poco al cospetto del Nole di oggi. Il romano ha pagato dazio in termini emotivi, ma anche per merito per l'asso nativo di Belgrado. Tuttavia, il torneo di ...

Il serbo vola sul 3-0 nel secondo set e la partita sembra davvero indirizzata! Matteo al servizio 40-15 Altro dritto out di Berrettini, al cospetto di uno Djokovic devastante. 30-15 Peccato! Dritto ad incrociare out di Berrettini. 15-15 Quarto ace della partita per Djokovic: traiettoria esterna. 0-15 Buona risposta di dritto di Berrettini con il dritto. Secondo doppio fallo di Berrettini e 2-0 ...

Vantaggio Djokovic, un muro il serbo che non viene piegato dai dritti potenti di Berrettini. 40-40 Smorzata di Djokovic che punisce un Berrettini un po' incerto sul da farsi. 40-30 Bravissimo Berrettini! Si gira molto bene sul dritto e poi smash risolutivo, dopo che Djokovic ancora una volta gli ha fatto fare una giocata in più. 30-30 Doppio fallo per l'azzurro, costretto a forzare ...

Stecca con il dritto Berettini e 5-2 per il serbo. L'azzurro andrà a servire per rimanere nel 1° set. 40-30 Troppo lento nella risposta Matteo, contro una seconda che rimbalzava molto di Djokovic 30-30 Prova ad uscire sulla diagonale di rovescio Matteo, ma il lungolinea è in rete. 15-30 Largo il dritto anomalo di Djokovic. 15-15 Stavolta non tiene lo scambio Berrettini, colto alla ...

30-15 Eccede con il dritto Matteo sulla seconda di Nole ma out. 15-15 Servizio vincente esterno di Djokovic e out il rovescio dell'azzurro. 0-15 Ottimo dritto incrociato di Matteo e cross stretto di dritto di Djokovic in rete. Berrettini comunque non si fa impressionare ed ottimo servizio esterno. 2-2 in questo primo set. Nole va a servire. 40-30 Sbaglia ancora con il rovescio incrociato ...

15-0 Servizio-dritto ad uscire del serbo. Ottima seconda di servizio, al corpo, e 1-1 nel primo set. Nole in battuta. Vantaggio Berrettini, ottimo servizio slice esterno dell'azzurro e palla dell'1-1. 40-40 Giocata di volo a rete per Berrettini e si va ai vantaggi. 40-30 Ottimo servizio centrale, molto forte, di Berrettini e palla dell'1-1 per l'azzurro. 30-30 ...

14.55: Lo ha fatto a proprio modo, senza urlare ai quattro venti di aver centrato l'obiettivo, ma con umiltà e stupore. Quanto fatto nella stagione è paragonabile ad un quadruplo salto mortale e mezzo avanti carpiato del mondo dei tuffi. 14.52: Le immagini di quei tempi erano sbiadite dall'inevitabile scorrere del tempo e ci ha pensato il romano a rinverdire i vecchi ...

Il programma di Berrettini-Djokovic – Il programma delle ATP Finals (10 novembre) – La presentazione delle ATP Finals (10 novembre) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic, valido per le ATP Finals 2019 di tennis. Sul campo della O2 Arena il romano fa il suo esordio assoluto in questa competizione, affrontando il n.2 del mondo. Una ...

Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Un'ora e cinque minuti la durata del match NOVAK DJOKOVIC VINCE IL Masters 1000 DI Parigi-Bercy: quinto titolo per lui, 6-3 6-4 a Denis Shapovalov 40-0 TRE MATCH POINT DJOKOVIC: lunga la risposta di rovescio di Shapovalov 30-0 Prima esterna di Djokovic 15-0 Servizio e rovescio di ...

40-15 Martella da fondo Djokovic con entrambi i colpi 40-0 Gran seconda di Shapovalov 30-0 Decimo ace di Shapovalov 15-0 Si proietta verso la rete con la volée alta Shapovalov 5-3 Djokovic, raro scambio medio-lungo, lo vince il serbo grazie al rovescio largo di Shapovalov Vantaggio Djokovic, magnifica seconda strettissima del serbo 40-40 Prima centrale di Djokovic, annullata la palla ...