LIVE Djokovic-Thiem 2-1 | Atp Finals 2019 in DIRETTA | buona partenza del serbo!

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0prima del #5 al mondo. 2-1 Impeccabilesin qui. 40-0 Lungo il rovescio diche perde la diagonale di rovescio. 30-0 Prima esterna e schiaffo al volo di Nole. 15-0prima del serbo. 1-1 Parte bene ancheal servizio: prima e diritto. 40-30prima del classe ’93. 30-30 Non si muove Nole sull’accelerazione di: l’austriaco si fa passare. 30-15continua a dominare il gioco: servizio e diritto dell’austriaco. 15-15si apre il campo ma poi non trova il vincente con il diritto. 15-0prima di. 1-0 Non si gioca nel primo game. 40-15 Altro ace del serbo. 30-15 Doppio fallo del #2 al mondo: fa tutto Nole in questo inizio. 30-0 Ace di. 15-0seconda del serbo. 0-0 Si parte a Londra! Batte. INIZIO PRIMO SET 21.08 Il serbo parte per ...

