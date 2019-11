L’innovazione tecnologica passa anche dal Beauty

Fonte : romadailynews

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma International Estetica, manifestazione organizzata da Fiera Roma, da sempre annovera tra le sue file le maggiori aziende del settore, per proporre ai visitatori il meglio delnel settore del. Per questo motivo la fiera si conferma il giusto palcoscenico dove entrare in contatto con le ultime novità in campo estetico e tecnologico. Tra i protagonisti dell’edizione 2020 va segnalata l’azienda Storz Medical, spin-off della Karl Storz, leader mondiale nel settore endoscopico, fondata del 1945. Il know how della società si concentra sulla tecnologia onda d’urto che dal 2009 viene applicata nel settore dell’estetica professionale per il trattamento degli inestetismi del viso e del corpo. A Roma International Estetica, la società presenta D100, uno strumento pensato per l’estetica professionale. Il macchinario utilizza le Onde Acustiche Radiali AWT® ed ha ...

