Fonte : Blastingnews

(Di martedì 12 novembre 2019) Tra non molto al cinema uscirà il film diretto e interpretato da Marco D'amore, L'. Il 5 dicembre è la data ufficiale del suo esordio nelle sale. Dal trailer divulgato sul web è stato facile intuire con sorpresa dei telespettatori, cheDiè vivo. Questa nuova situazione farà poi molto probabilmente da ponte per la nuova stagione di, la serie tratta dall'omonimo capolavoro letterario di Roberto Savino giunta alla quarta stagione, dove l'potrebbe tornare e in cui è stato il protagonista indiscusso per le prime tre stagioni accanto a Salvatore Esposito.Dipotrebbe essere vivo Il film comincerà proprio dal punto in cui si era conclusa la terza stagione di. Si partirà dall'episodio in cui il protagonista trovò la morte per mano del suo amico Gennaro Savastano su una barca nel porto di Napoli durante un summit con Enzo Sangue blu e i ...

blastingnewstc : L'immortale segnerà il ritorno di Ciro Di Marzio in Gomorra 5 (RUMORS) -