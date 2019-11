Licenziati dal badge 40 dipendenti di Juwelo scoprono così di aver perso il lavoro

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) Immaginate di arrivare in ufficio, una mattina e scoprire diil posto di. Così, all’improvviso. È successo ieri a quarantane. Hanno, per la maggior parte, meno di quarant’anni e lavorano nella sede romana della, società della multinazionale tedesca Elumeo, che opera nel settore della vendita, via tv e web, di gioielli e conta una cinquantina di. Invano hanno strisciato iper entrare nella palazzina al numero 37 di via Albalonga dove hanno lavorato per anni, qualcuno ha provato ad aprire la porta con le chiavi. Niente, le tessere non funzionavano più, le serrature erano state sostituite e, sorpresa ancora più amara, sul sistema informatico i turni delnale cancellati. “Una situazione assurda”, ripete Stefano Pontecorvi, 33 anni, responsabile della logistica nell’azienda ...

