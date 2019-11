“L’ha baciato in diretta!” Barbara D’Urso lo ha fatto davvero | è la prima volta che

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 12 novembre 2019) Che non si farebbe per promozione! La prova suprema di Gabriel Garko, che è tornato in tv per promuovere il suo ultimo progetto: il libro intitolato Andata e ritorno. Si tratta di un’opera dove il popolare attore si è raccontato a 360 gradi, tra la chiacchierata vita privata e la lunga carriera. E chi poteva scegliere Garko se non la regina incontrastata del trash? Ha scelto Live-Non è laper parlare del suo libro (si la cosa fa già abbastanza ridere). Nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 11 novembre Gabriel ha ripercorso con la conduttrice alcuni punti salienti della sua vita. Come la partecipazione al Festival di Sanremo 2016, che si è rivelata un successo ma che ha avuto dei risvolti drammatici come l’esplosione nella palazzina in cui alloggiava l’ex compagno di Eva Grimaldi. Si è lasciato andare tra ricordi e aneddoti, lanon ha potuto fare a meno ...

