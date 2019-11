L’ex presidente della Bolivia Evo Morales è arrivato in Messico e ha detto di aver

Bolivia - Morales scappa in Messico : scontri e atti di vandalismo - esercito nelle strade. L’ex presidente : “È colpo di Stato” : “Sorelle e fratelli, parto per il Messico. Mi ferisce lasciare il Paese per ragioni politiche, ma sarò sempre vigile. Presto tornerò con più forza ed energia”. Il Messico gli ha concesso asilo e l’ex presidente Boliviano Evo Morales è partito da La Paz diretto a Città del Messico. Se ne va parlando di “colpo di Stato” sostenuto dai militari, mentre nel Paese permane un clima di incertezza, caos istituzionale e ...