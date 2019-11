Lega | M5S | minacce social | solidarietà a Zaia | ma la politica dia il buon esempio

Sondaggi politici elettorali SWG : M5S ancora in difficoltà - Lega e Pd si allontanano : SWG ha pubblicato i nuovi Sondaggi politici, mostrati nelle ore scorse nel consueto appuntamento del TG La7. Le ultime indicazioni sulle intenzioni di voto dei cittadini per i partiti italiani danno il Movimento 5 Stelle in difficoltà. I grillini hanno perso ulteriore terreno questa settimana, perdendo contatto da chi li precede. Sia Lega che Partito Democratico hanno infatti incrementato il loro bottino. Da segnalare, inoltre, la costante ...

Enrico Mentana - sondaggio Swg per il TgLa7 : la Lega di Matteo Salvini e Giorgia Meloni volano. Crollo M5s : Enrico Mentana durante l'edizione serale del TgLa7 illustra i risultati del sondaggio Swg del lunedì. Secondo l'ultima rilevazione, la Lega di Matteo Salvini mantiene il trend positivo e allunga al 34,5 per cento (più 0,4), cresce anche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che si avvicina alla doppia

Ex Ilva - Forza Italia e Lega : “Pronti a votare scudo penale”. Silvestri (M5s) : “Ok a emendamento aprirebbe problema nella maggioranza” : “Per noi è importante l’Ilva, dunque qualsiasi cosa possa agevolarla per noi è determinante”. Così Claudio Durigon, deputato della Lega, commenta l’iniziativa di Italia viva volto a ripristinare lo scudo penale per ArceloMittal, attraverso un emendamento al decreto fiscale. “Siamo pronti a votarlo” afferma Durigon. Sull’emendamento è atteso il parere di ammissibilità, ma se passasse con i voti determinanti ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - inizia in tour di Salvini e salgono ancora i consensi per la Lega - tiene il Pd - incognita M5S : Matteo Salvini ha iniziato il suo tour in Emilia Romagna. L’obbiettivo è vincere il 26 gennaio nella regione da sempre più “rossa” d’Italia e di dare la spallata definitiva al governo Conte bis. Matteo Salvini è stato a Carpi e Ferrara . A Carpi ha tenuto un comizio. Molta era la gente presente ma Salvini è stato anche contestato. Da un gruppo presente nelle vicinanze del palco sono partiti fischi e insulti all’indirizzo del leader ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna e Calabria da incubo per Pd e M5S - sale ancora la Lega : Sembra inarrestabile la marcia della Lega e del centrodestra in tutta Italia e anche nelle regioni prossime alle elezioni quali Emilia Romagna e Calabria. La Lega a livello nazionale, secondo gli Ultimi sondaggi, ha raggiunto il 36% delle intenzioni di voto. Un risultato strabiliante che forse neanche la direzione del Carroccio si aspettava. A ruota sale nei sondaggi anche Fratelli d’Italia partito vicino alla doppia cifra. Per ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna da cardiopalma - M5S indecisi su correre da soli o con il Pd - intanto la Lega sfonda il 35% : Tanta indecisione nelle del M5S Emiliano. Nell’ultima riunione tenutasi in gran segreto tra gli attivisti del territorio Emiliano sembra che l’intenzione dei grillini sia quella di correre da soli o addirittura non presentarsi proprio alle prossime elezioni che si svolgeranno il 26 gennaio. La paura del M5S è data dai sondaggi impietosi. All’europee il M5S era in Emilia Romagna sopra al 12%, secondo gli Ultimi sondaggi non dovrebbe ...

ArcelorMittal - M5S : "Investimenti sospetti Lega". Salvini : "Li querelo" : Da alleati di Governo a nemici giurati. La metamorfosi è ormai completa a pochi mesi da quando entrambi gli esponenti dei due partiti giuravano di essere pronti ad arrivare fino al termine di questa legislatura. Il terreno di scontro è adesso l'ex Ilva. Ieri sera il viceministro all’Economia del M5S, Stefano Buffagni, ha realizzato un video rilanciando la notizia pubblicata da Giovanni Tizian e Stefano Vergine nel volume "Il libro nero della ...

SONDAGGI POLITICI - Lega 'BOOM'/ Fiducia leader : Salvini 40% - Meloni straccia Pd-M5s : SONDAGGI POLITICI, LEGA boom sfiora il 34%, tiene il Partito Democratico: crisi Governo, Fiducia leader premia Meloni prima di Di Maio e Zingaretti

Matteo Salvini - 50 M5s con la Lega per un nuovo governo? La soffiata del forzista Occhiuto : I grillini sarebbero disposti a tutto per evitare di tornare al voto, persino di passare alla Lega. Basta che la legislatura arrivi a scadenza. I Cinquestelle, confida Roberto Occhiuto, di Forza Italia, ad Augusto Minzolini, "faranno di tutto per evitare le urne. Nella mia Commissione parlamentare c

Investimenti Lega in ArcelorMittal - l’ira di Salvini : “M5s dice il falso - li querelo” : Continua lo scontro tra Lega e Movimento Cinque Stelle sulla questione dei 300mila euro in obbligazioni di Arcelor Mittal su cui la Lega avrebbe investito. Matteo Salvini annuncia querele e il tesoriere della Lega, Giulio Centemero dice: "Le frottole inventate in proposito in queste ore da certi esponenti politici sono solo una scusa meschina per coprire il proprio fallimento".Continua a leggere

Toscana - Salvini : “10 parlamentari M5s con Lega? Non cerchiamo nessuno - ma pronti ad accogliere” : “Noi non siamo alla ricerca di nessuno ma è vero che da parecchie altre forze politiche ci chiedono di continuare la propria battaglia con la Lega. Se sono persone perbene, noi non avremo nessun problema ad accoglierle”. Lo ha detto Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Firenze, in Palazzo Vecchio, per presentare il progetto della Lega per elezioni regionali della prossima primavera in Toscana, a proposito delle ...

Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna - paura di un flop per Pd e M5S - sale ancora la Lega : In Emilia Romagna sembra quasi chiaro che si giocheranno le sorti del governo Conte Bis. Nei partiti che compongo la maggioranza giallorossa ci sono molti componenti in fibrillazione sia nel Pd che nel M5S. Nel Pd, in particolare, la paura di perdere nella regione rossa per eccellenza è tanta ma, secondo i Sondaggi, fondata. La Lega, anche in Emilia Romagna, sta galoppando, ed è arrivata al 34,3% dei consensi. Una percentuale ...

M5S accusa Lega di conflitto di interessi : “Sovranisti hanno investito 300mila € in ArcelorMittal” : "Perché la Lega di Salvini ha investito 300 mila euro in obbligazioni di Arcelor Mittal? Sarà per questo che se la prendono con il governo invece che accusare la multinazionale? Non c'è forse un macroscopico conflitto d'interessi per un partito che è in Parlamento e che dovrebbe tutelare gli interessi degli italiani?": così il Movimento Cinque Stelle contro il Carroccio sul caso dell'ex Ilva di Taranto.Continua a leggere

Paolo Mieli a Otto e mezzo : "Il governo Pd M5s e Renzi peggiore di quello con la Lega - meglio tornare al voto" : Oltre ogni immaginazione. L'ex direttore del Corriere della Sera Paolo Mieli, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, regala un giudizio spietato sul governo giallorosso, alla luce del devastante spettacolo offerto all'Italia e al mondo sulla crisi dell'Ilva e la totale dimostrazione di impotenza esi