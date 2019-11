Fonte : wired

(Di martedì 12 novembre 2019) Hongqi L5 Credit: Navigator84, Via: Wikipiedia Se da un lato i costruttori automobilistici occidentali propendono verso le alleanze e le fusioni, quelli orientali stanno crescendo in modo esponenziale e alla quantità stanno gradualmente aggiungendo anche la qualità, assoldando risorse umane altamente specializzate, strappate a suon di dollari alla concorrenza. E proprio in quest’ultimo caso rientra la storia della Hongqi, aziendadi proprietà del colosso FAW, First Automobile Works (è il più grande produttore di automobili della Cina), che opera nel settore del lusso e che, nel 2018, si è assicurata Giles Taylor ex direttore del design della. Taylor attualmente è infatti il nuovo Global Vice President of Design e Chief Creative Officer con il compito di creare le strategie per il brand Hongqi. La Hongqi ha come obiettivo quello di imporre la sua supremazia nel ...

MilanoCitExpo : L’azienda cinese che vuole sfidare la Rolls Royce #DipartimentoInnovazioneTecnologia - CarloRezzano : Perché AGIP non può copiare la politica cinese in Africa? metà azienda nasce là,l'altra continua il lavoro a Taranto - Dcomm_ : L'azienda cinese #Alibaba ha battuto i record di vendita durante l'evento commerciale di 24 ore dell'11.11 noto com… -