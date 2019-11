Latitante magrebino rientra in Italia per vedere i figli e la polizia lo arresta

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 12 novembre 2019) Fabrizio Tenerelli Sono stati gli uomini della Squadra Mobile di Imperia a intercettarlo e a catturarlo, dopo un blitz in casa avvenuto ieri mattina. Con lui c’era la mogliena. Gli agenti lo hanno sorpreso a letto Èto inperi dueoletti di pochi anni, dopo mesi di latitanza trascorsi in Belgio, un gesto davvero rischioso che, infatti, gli è costato l'arresto. Protagonista è undi circa 32 anni (l'età precisa non si conosce, perché ha sempre fornito diversi alias), condannato a 3 anni, 3 mesi e 29 giorni di reclusione, come residuo di pena, per una lunga serie di reati, inerenti soprattutto lo spaccio di stupefacenti, commessi in provincia di Imperia, tra il 2009 e il 2013. A ciò si aggiunge un solo episodio di resistenza a pubblico ufficiale, avvenuto nel 2011, quando prese a calci e pugni quattro carabinieri che lo avevano ...